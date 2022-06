By

Ecco che vi sveliamo chi sarebbe stato a scoprire il celebre conduttore di Mediaset, Maurizio Costanzo. Nessuno lo sapeva, eppure lo conoscono tutti.

Un video choc racconta chi sarebbe stato a scoprire il celebre conduttore della tv, Maurizio Costanzo.

Continuate a leggere e vi riveleremo di chi si tratta. Tutti lo conoscono, eppure nessuno sapeva.

Il successo di Maurizio Costanzo

Costanzo inizia il suo percorso lavorativo nel 1956, quando è cronista nel quotidiano romano Paese Sera. L’anno dopo lavora per il Corriere Mercantile di Genova.

Dopo, collabora con TV Sorrisi e Canzoni e con Grazia. Nel 1963 esordisce come autore radiofonico. Dagli anni ’80, dopo alcuni esperimenti di successo, crea il talk show Maurizio Costanzo Show, registrato al Teatro Parioli di Roma.

Costanzo promuove personaggi come Vittorio Sgarbi, Nik Novecento, Valerio Mastandrea e Ricky Memphis; e poi ancora Daniele Luttazzi, Alessandro Bergonzoni, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Stefano Nosei e Gioele Dix.

Oggi, Maurizio Costanzo è ritenuto uno dei personaggi più influenti della televisione italiana, assieme alla moglie Maria De Filippi.

Ma sapete da chi è stato scoperto in realtà il celebre conduttore televisivo? Continuate a leggere l’articolo per scoprirlo!

Chi ha scoperto il celebre conduttore

Di recente, Maurizio ha intervistato un noto personaggio pubblico. Si tratta di una persona conosciuta da tutti.

L’uomo in questione ha rivelato di fronte al pubblico, che non lo sapeva, di aver scoperto professionisti del calibro di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Corrado, Mike Bongiorno.

All’appello non può mancare lo stesso Maurizio, che ha ammesso che inizialmente non voleva lavorare a Mediaset e che ha esitato nel firmare il contratto.

Il conduttore, però, dopo essere stato accompagnato al treno, aiutato anche a trasportare la valigia, si sarebbe convinto.

Ora, Maurizio si dice assolutamente felice di aver compiuto quella scelta. Ecco di seguito il video incredibile che vi svela di cosa stiamo parlando:

Come avrete potuto vedere sicuramente nel video in questione, postato su Twitter poco fa da un utente, a scoprire Costanzo non è stato altri che Silvio Berlusconi.

Il leader di Mediaset ha creduto nelle potenzialità di numerosi personaggi dello spettacolo italiano, ai quali ha offerto una grande opportunità. Oggi, in tantissimi sono personaggi di successo, come lo stesso Costanzo, amatissimo da tutti per la sua semplicità e la professionalità.