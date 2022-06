Isola dei famosi, scoop: la produzione sgama tutto, 3 naufraghe se ne tornano a casa

A L’Isola dei Famosi può accadere di tutto, proprio per questo ci sono tantissime telecamere a riprendere ogni comportamento dei naufraghi. Nelle scorse ore, tre concorrenti sono state beccate mentre violavano le regole del gioco.

Lo scorretto comportamento di ben tre naufraghe non è passato inosservato. Nelle scorse ore, è scoppiata una gigante polemica sul web proprio a causa della violazione del regolamento de L’Isola dei Famosi. Sapete di quali concorrenti stiamo parlando? Ci saranno dei seri provvedimenti per loro: scopriamo cosa è accaduto poco fa in Honduras, non ci crederete mai.

L’Isola dei Famosi, tre naufraghe infrangono il regolamento | Impensabile

Poco fa, ben tre naufraghe hanno infranto la regola numero uno de L’Isola dei Famosi. Sapete chi sono le concorrenti? Non ci crederete mai, ma sono le protagoniste del reality di Canale 5

Stiamo parlando di Maria Laura De Vitis, Carmen Di Pietro ed Estefania Berna. Le donne sono state sorprese dalle telecamere mentre mangiavano gran parte del cibo ricompensa di nascosto.

Si tratta di alcuni pezzi di piazza regalati da Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Luca Daffrè, che hanno vinto la prova. Le tre naufraghe ora sono nei guai. Sapete perché? E’ arrivato un serio provvedimento. Ma non è finita qui, rischiano grosso: ecco cosa accadrà, scopriamo di più.

L’Isola dei Famosi, il serio provvedimento

Dopo aver infranto il regolamento, è arrivato un provvedimento disciplinare per le tre naufraghe. Nel comunicato si legge: “Lo spirito dell’Isola ha stabilito che resisterete tutti senza fuoco per le prossime 24 ore.” Davanti alla terribile punizione i naufraghi non hanno reagito bene. Ad esempio, Edoardo Tavassi ha detto:

“Sono fiero di essere punito se è per questo, non sono pentito e non mi tocco minimamente, anzi lo rifaccio”.

Le tre concorrenti, invece, hanno subito chiesto scusa, ma Maria Laura ha aggiunto: “Sinceramente non mi sento una colpevole. Ma non è assolutamente colpa di chi me l’ha ceduta, perché penso sia stato un gesto da galantuomini”.

Sul web in tantissimi hanno commentato questa bizzarra vicenda. Inoltre, in rete si vocifera che Maria Laura De Vitis, Carmen Di Pietro ed Estefania Berna potrebbero addirittura essere eliminate definitivamente da L’Isola dei Famosi. Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata per scoprire cosa accadrà.