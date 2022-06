Isola dei Famosi, malore proprio per lui: portato d’urgenza in ospedale | Ad un passo dal ritiro

Isola dei Famosi, malore proprio per lui, un amatissimo concorrente portato d’urgenza in ospedale. Purtroppo è ad un passo dal ritiro. Che peccato, era tra i preferiti del pubblico.

Colpo di scena dall’Honduras: malore per un amatissimo concorrente dell’Isola dei Famosi. Proprio lui è costretto ad abbandonare il reality per andare in ospedale. La sua permanenza è a rischio.

Isola dei Famosi, l’amatissimo concorrente costretto a lasciare il gioco

Più che Isola dei Famosi dovremmo ribattezzare il programma condotto da Ilary Blasi con l’Isola degli sfortunati. Da quando è iniziato il famoso reality di sopravvivenza, tantissimi naufraghi hanno lasciato più volte l’isola per un breve ricovero in infermeria: tra malori, cadute e infezioni, alcuni hanno rischiato davvero grosso.

Ricorderete sicuramente Patrizia Bonetti che appena approdata in Honduras, a seguito della prova del fuoco, ha dovuto prendere un volo di sola andata per l’Italia per via di alcune ustioni riportate sul corpo.

Ora un altro amatissimo naufrago, tra i più chiacchierati e discussi del survival game, rischia di dover dire addio al reality: proprio lui protagonista di un brutto episodio: ora si trova in ospedale.

Chi è il naufrago portato d’urgenza in ospedale

Non arrivano buone notizie per uno dei concorrenti più chiacchierati e polemici dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Roger Balduino. Proprio lui, il modello brasiliano, portato d’urgenza in ospedale. Che cosa gli è successo?

Ad annunciarlo è stata la stessa presentatrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. Nel corso dell’ultima diretta, quella di lunedì 30 maggio, la moglie di Francesco Totti si è collegata su Playa Sgamada e ha fatto un triste annuncio a Pamela Petrarolo.

La conduttrice ha comunicato alla naufraga che, per il momento, dovrà continuare la sua avventura da sola. A causa infatti di problemi alla caviglia, gonfia e in pessime condizioni, Roger è stato costretto ad abbandonare per il momento in maniera temporanea la playa per andare in ospedale.

Che cosa ne sarà di lui? Sui social si mormora che molto probabilmente Roger potrebbe decidere di abbandonare il gioco. In una clip, mandata in onda qualche ora fa, il giovane si è confessato parlando dei suoi timori ma soprattutto del suo dolore:

“Non sono uno che molla ma essere qui, debole, col piede rotto è davvero difficile”.

Ora dovrà essere sottoposto a degli accertamenti e solo i medici potranno stabilire se la sua avventura in Honduras potrà continuare o meno. Il dolore alla caviglia è fortissimo, anche la durante l’ultima diretta Roger si è mostrato provato e in un’occasione in particolare, in collegamento con Ilary, si è addirittura sfogato in un pianto catartico.

L’incidente alla caviglia risale a qualche settimana fa, quando, nella prova dell’orologio contro Clemente Russo, Roger ha posizionato il piede in maniera sbagliata e si è fatto male. Non si tratta però a quanto pare di una frattura ma il dolore non gli consentirebbe di poter camminare.

Rivela Davide Maggio che il naufrago potrebbe essere prossimo ad annunciare a tutti il suo addio al reality. Le sue condizioni di salute non gli consentirebbero di poter continuare a giocare.