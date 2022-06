“È tutto pilotato”, errore madornale di Ilary Blasi: il microfono è rimasto acceso | VIDEO

By

Ilary Blasi, clamorosa gaffe da parte della conduttrice dell’Isola dei Famosi. Proprio lei si è fatta beccare così, è tutto pilotato: il microfono è rimasto acceso e ha registrato ogni cosa.

Ilary Blasi protagonista di un errore madornale: l’Isola dei Famosi è truccata? Il microfono rimasto acceso testimonia tutto. Ecco che cosa è successo.

L’incredibile gaffe di Ilary Blasi

Lunedì 30 maggio è andata in onda la diciannovesima puntata dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi e un altro appuntamento scoppiettante e ricco di colpi di scena ha tenuto compagnia per oltre due ore agli affezionatissimi fan del noto survival game.

Tra abbandoni inaspettati e confronti accesi, si è concluso così un altro appuntamento settimanale con dati di ascolto più che positivi e proprio nel corso dell’ultima puntata, molti hanno notato l’incredibile gaffe di cui è stata protagonista la conduttrice Ilary Blasi.

Sapete che cosa ha combinato? I social si sono scatenati proprio contro di lei che ha fatto sorgere nei telespettatori un dubbio: all’Isola dei Famosi è tutto pilotato? Un errore madornale è stato compiuto, il microfono della conduttrice era acceso e ha registrato ogni cosa.

I fan sono senza parole, la trasmissione rischia di perdere di credibilità ma vediamo nei dettagli che cosa è successo.

Il microfono resta acceso, la conduttrice svela tutto

Ilary Blasi si è resa protagonista di un errore madornale che rischia di far perdere credibilità a lei e alla trasmissione. Sapete che cosa ha combinato la conduttrice dell’Isola dei Famosi edizione 2022? Ha anticipato il risultato del verdetto prima che il televoto fosse chiuso.

Ma procediamo con ordine. Durante la puntata del 30 maggio, dopo essersi collegata con Playa Sgamadissima e con Roger Balduino, la conduttrice ha dichiarato che Pamela Petrarolo, la quale era al televoto flash con Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo, avrebbe raggiunto il modello brasiliano sull’altra isola.

Poi, ricordandosi di avere il microfono acceso, ha cercato di correggere il tiro dichiarando:

“Il verdetto lo devo ancora dare, perché il televoto non è ancora chiuso, quindi scusatemi ho sbagliato, magari sono stata veggente, non lo so, vediamo, tra poco lo scopriremo”.

La puntata continua e i naufraghi di Playa Rinnovada si sottopongono al gioco dell’apnea e la Blasi, in evidente stato di imbarazzo, torna nuovamente sull’argomento cercando di giustificarsi a modo suo:

“Per sbaglio ho detto che aprirò un televoto tra Roger, Marco e Pamela, l’ho detto per sbaglio. In realtà Pamela è ancora al televoto flash insieme a Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo”.

Tuttavia, le sue parole si sono rivelate effettivamente veritiere: è stata proprio Pamela Petrarolo a uscire perdente dal televoto flash e a raggiungere Roger Balduino sull’Isola degli sgamadi.

Ecco dunque che si solleva un enorme polverone mediatico. Il popolo del web è furioso e tutti si sono chiesti se il programma sia effettivamente pilotato. Come faceva la Blasi ad avere i risultati del televoto prima che quest’ultimo venisse chiuso?

Un alone di mistero circonda adesso la trasmissione che rischia di perdere credibilità così come la sua conduttrice che, dicono in molti, sapeva fin dall’inizio chi sarebbe stato il nuovo eliminato.