Cicoria, con questo ingrediente togli tutto l’amaro: ce l’hai in frigo | Il segreto di ogni chef

Ecco che ti sveliamo il nome dell’ingrediente segreto che ti aiuterà a eliminare definitivamente tutto l’amaro dalla cicoria.

Si tratta di una verdura spesso sottovalutata per via del suo retrogusto amaro. Non è amata soprattutto dai più piccoli, che sono soliti non gradirla affatto a causa del sapore troppo forte.

Proprio per questo oggi siamo qui per svelarvi il metodo definitivo per eliminarne l’amarezza. Continuate a leggere per scoprire tutto!

I benefici di questa verdura

I benefici per la salute della cicoria sono numerosi e conosciuti fin dall’antichità. In questo articolo ti parleremo dei vantaggi del consumo di questa erba per uso medicinale e di come puoi prenderla per trarne beneficio.

È noto da secoli che i benefici per la salute di questa pianta sono numerosi. Il suo consumo avviene principalmente come sostituto del caffè, ma può essere assunto in molti altri modi. In realtà, pur essendo un alimento comune, ci sono molte cose che generalmente sono sconosciute.

E’ una pianta erbacea perenne (erba) che può raggiungere un metro di altezza. Fiorisce solitamente tra luglio e settembre, dando origine a fiori di colore blu-lilla più o meno intenso e anche rosa o bianchi.

Il suo uso medicinale risale al tempo di Carlo Magno, che rivendicava la coltivazione di questa erba nei suoi campi. Va anche notato che il suo uso per scopi medici risale a secoli fa in quello che è considerato il Vecchio Mondo (Africa, Asia ed Europa).

Tra i componenti della cicoria ci sono i seguenti:

Acidi organici

Pectina

Vitamina A

Vitamine del gruppo B

Vitamina C

Potassio

Magnesio

Calcio

Incontro

Uno dei problemi della cicoria è che spesso il suo sapore risulta troppo amaro. Ecco perché oggi vi sveliamo un segreto per eliminare l’amarezza da questa verdura. Continuate a leggere l’articolo per scoprire il rimedio definitivo!

Come togliere l’amaro dalla cicoria

Esistono numerosi metodi per eliminare l’amaro dalla cicoria.

C’è chi cuoce questa verdura in compagnia di due patate sbucciate, chi aggiunge il bicarbonato all’acqua di cottura e chi invece utilizza il metodo definitivo.

Non tutti lo conoscono, eppure è davvero efficace!

Stiamo parlando di aggiungere di succo di limone e ghiaccio nell’acqua in cui state preparando la cicoria, prima di procedere con la cottura.

Il rimedio è incredibile e vi aiuterà a eliminare tutto l’amaro da questa verdura. In questo modo potrete finalmente godervela a pieno e siamo sicuri che piacerà anche ai bambini!