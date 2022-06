UeD, Maria ha scelto i 3 tronisti per settembre: li conosciamo benissimo | Famosissimi

By

Novità succulente per i fan di Uomini e Donne! La moglie di Maurizio Costanzo avrebbe già scelto i tre nuovi tronisti per settembre. Loro sono conosciuti e sono amatissimi dai telespettatori. Che grande sorpresa per i seguitori del programma!

Maria De Filippi sorprende i suoi fan

Maria De Filippi è veramente la regina di Mediaset. Queen Mary, così come è stata definita dalla sua schiera di seguitori, sa sempre come sorprendere gli affezionatissimi fan della trasmissione di Uomini e Donne.

Il programma che lei conduce da oltre 25 anni continua a lasciare a bocca aperta il pubblico. A quanto pare, la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe scelto già i tre tronisti che siederanno sulla sedia rossa a partire da settembre 2022.

Ormai questa edizione si sta avviando alla conclusione. Nella puntata del 31 maggio Luca Salatino ha fatto la sua scelta decidendo di lasciare la trasmissione con Soraia e a breve vedremo anche la scelta di Veronica.

Sul web sono uscite già delle anticipazioni e sembra che la giovane abbia deciso di lasciare la trasmissione con Matteo Farnea. Si conclude dunque con il trono di Veronica un’altra edizione scoppiettante di Uomini e Donne. Ma le sorprese per i telespettatori non sono finite. Ecco chi ha deciso di piazzare sul trono a settembre Maria De Filippi: loro sono famosissimi, li conosciamo tutti.

Chi sono i nuovi tronisti di UeD

Nuovo colpo di scena nel salotto dei sentimenti di Canale 5. Si mormora, da qualche ora, che la padrona di casa, Maria De Filippi, avrebbe già scelto chi piazzare a settembre 2022 sul trono. Si tratta di tre giovani volti conosciutissimi e amatissimi dai telespettatori: stiamo parlando di Andrea Della Cioppa, Federica Aversano e Lilli Pugliese.

Tutti e tre hanno partecipato all’ultima edizione del dating show di Canale 5. Andrea Della Cioppa è il corteggiatore di Veronica Rimondi e a quanto pare la non scelta della giovane: sembra infatti, secondo alcune anticipazioni uscite nelle scorse ore, che la tronista abbia deciso di lasciare la trasmissione con Matteo.

La De Filippi che ha particolarmente apprezzato il carattere riflessivo e tenace del giovane Andrea, avrebbe deciso di concedergli una seconda chance e di piazzarlo sul trono a settembre.

Federica Aversano è invece la ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Anche lei amatissima dai telespettatori, si è fatta conoscere per il suo carattere forte e per la sua testardaggine. Il pubblico la vedrebbe benissimo sul trono e il suo esercito di fan che è piuttosto considerevole, spera davvero che questa voce sia confermata.

La terza e ultima probabile tronista dovrebbe essere Lilli, la non scelta di Luca Salatino. La giovane dal cuore di panna e dalla sensibilità incredibile è, a detta dei social, sicuramente la preferita di Maria De Filippi.

Dunque la moglie di Maurizio Costanzo potrebbe sorprendere i fan della trasmissione decidendo di proporre il trono proprio a questi tre giovani che hanno conquistato il cuore del pubblico. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire se a settembre rivedremo proprio loro nel salotto dell’amore.