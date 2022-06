By

Giorgio Manetti, uno dei volti più amati e noti di Uomini e Donne. In passato ha conquistato il cuore di Gemma Galgani, ma nelle scorse ore è stato beccato con un’altra bellissima e famosissima donna. Sapete di chi si tratta? Scopriamolo.

Giorgio Manetti è uno dei volti più storici del dating show di Canale 5, recentemente è tornato single, infatti, moltissimi telespettatori di Uomini e Donne sperano in un suo ritorno in trasmissione. Sapete che nelle scorse ore è stato beccato con una donna bellissima e molto famosa. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Giorgio Manetti, ritornerà a UeD? La verità

Giorgio Manetti ve lo ricordate? Noto per la sua storica frequentazione con Gemma Galgani, conosciuta proprio all’interno dello studio di Uomini e Donne. La loro travagliata storia d’amore ha fatto sognare milioni di telespettatori e ora in tantissimi vorrebbero vederlo tornare nuovamente nel dating show di Canale 5.

Secondo alcune voci, avremo modo di rivedere l’ex cavaliere di Uomini e Donne molto presto. Sul settimanale Vero si legge: “All’ex corteggiatore del trono over non dispiacerebbe tornare alla corte della regina della Televisione per conquistare le dame…”.

Giorgio Manetti è tornato single da poco tempo e sicuramente rivederlo in trasmissione, non lascerà indifferente la dama torinese. Purtroppo il diretto interessato non ha confermato nulla recentemente.

Ma la domanda che tutti i fan si pongono è cosa succederà tra lui e Gemma? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Intanto, nelle scorse ore è stato beccato con un’altra donna bellissima e super famosa: ecco di chi si tratta.

Giorgio Manetti, con chi è stato beccato? Lei è bellissima e molto famosa | FOTO

Gli appassionati di Uomini e Donne, sanno che Giorgio Manetti è molto attivo sui social. Su Instagram ha più di 100 mila follower che lo seguono e sostengono ogni giorno. Proprio sul suo profilo, ha pubblicato uno scatto con una donna bellissima e famosissima che conosciamo tutti, lei è Elena Maria Boschi.

Nell’immagine si vede lui al fianco della bellissima deputa. Lo scatto è diventato virale in pochissimo tempo, tantissimi i mi piace e gli apprezzamenti sotto la foto. In molti hanno lasciato un commento e anche su Twitter diversi utenti hanno reagito a questo incontro tra i due.