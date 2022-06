Piante, se le innaffi a quest’ora succede l’impensabile: mai avuto un orto così rigoglioso

Ecco che ti sveliamo quali sono i migliori orari per innaffiare le tue piante. Nessuno lo sapeva che fossero in particolare queste.

In quest’articolo ti spiegheremo come mantenere un giardino curato e soprattutto a che ora innaffiare le tue piante.

Continua a leggere per scoprire tutto e per ottenere un giardino perfetto!

Come mantenere un giardino curato

La cosa più importante in un giardino è il terreno. Un terreno ben nutrito, vivo e privo di sostanze chimiche è alla base della salute del giardino. I fertilizzanti e i prodotti fitosanitari sono la causa dell’uccisione dei microrganismi benefici presenti nell’ambiente.

I fertilizzanti rendono la pianta squilibrata dal punto di vista nutrizionale e soggetta ad attacchi di parassiti e danni da freddo o caldo. Inoltre creano forme insolubili nel suolo e inquinano le acque.

L’apporto di fertilizzanti chimici nel giardino porta a problemi di squilibrio nutrizionale. Questi problemi rendono la pianta più incline a parassiti e malattie. Pertanto, il metodo migliore per evitare questi problemi è utilizzare microrganismi che forniscono azoto e altri nutrienti necessari affinché la pianta sia verde e sana.

Affinché possano svilupparsi in un terreno sano e privo di agenti patogeni, devono essere forniti prodotti che forniscano al terreno sostanze nutritive. Una struttura con microrganismi aumenta l’assorbimento dei nutrienti da parte della pianta, ottenendo maggiori dimensioni e vigore.

L’apporto di sostanza organica al suolo è essenziale. La crescita è favorita in un terreno sano e privo di patogeni, capace di insediare microrganismi e fauna benefica. Il modo migliore per farlo è aggiungere al terreno humus di lombrico , che oltre a fornire materia organica al terreno, ne migliora la struttura e fornisce nutrienti alle piante.

Ora vi spieghiamo qual è l’ora migliore per innaffiare le piante.

Ecco a che ora innaffiare le piante

Non tutti lo sanno, ma esistono delle ore specifiche per innaffiare le piante. Mezzogiorno è il momento peggiore per farlo, perché è il tempo in cui il sole è più calco e quindi l’acqua tende a riscaldarsi con maggiore facilità.

Il rischio, quindi, è che le piante si brucino e che si rompano gli steli e le foglie più fragili.

I momenti ideali per innaffiare le piante, quindi, sono prima delle ore 8 del mattino o prima che il sole tramonti. Da evitare è assolutamente mezzogiorno, per i motivi che vi abbiamo spiegato.

E voi lo sapevate? A che ora innaffiate le piante.