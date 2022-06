Petali a UeD, finalmente la scelta: Ida Platano in lacrime | Sono usciti insieme

Ecco con chi sorprendentemente lui ha deciso di abbandonare lo studio di UeD. Ida Platano è rimasta senza parole e ha reagito così.

Ecco cos’è successo nel corso dell’ultima puntata di uomini e Donne. Un evento ha lasciato senza parole dame e cavalieri, in particolare Ida Platano.

La donna non è riuscita a trattenere le lacrime. Continuate a leggere per scoprire cosa è successo e per vedere il video che ha immortalato tutto.

Il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo a UeD

Come sicuramente saprete, Riccardo Guarnieri è tornato alla riscossa Uomini e Donne. Ida Platano lo ha immediatamente messo nel mirino e i due hanno ripreso una frequentazione che si era interrotta ormai da molto tempo.

Purtroppo, però, sembra proprio che la conoscenza bis sia già giunta al capolinea, visto che, ancora una volta, Riccardo Guarnieri non ha voluto esporsi sui suoi sentimenti.

Ora il bel cavaliere si è mostrato pronto per buttarsi a capofitto in una nuova storia d’amore. Proprio per questo Ida è sempre più sensibile alle storie d’amore ed ecco come ha reagito nel corso dell’ultima puntata di UeD.

Il tutto è avvenuto mentre proprio lui sceglieva. Una scelta inaspettata, che ha sconvolto la stessa donna che ha ricevuto la proposta di uscire dal dating show più amato d’Italia.

Tutti conosciamo Ida, ma nessuno si aspettava che avrebbe reagito in questo modo. Ora tutti si stanno chiedendo come stia a distanza di tempo.

Ecco chi ha scelto

Durante l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria de Filippi, il tronista Luca ha scelto Soraya.

Nessuno si aspettava che avrebbe scelto proprio lei, visto il legame solido che era riuscito a creare con l’altra corteggiatrice.

La scelta è stata davvero emozionante e sono caduti dall’alto centinaia di petali, molti di più che nelle scelte precedenti. A sottolinearlo anche Tina Cipollari, che è rimasta sconvolta dalla quantità di materiale è caduto dal soffitto.

Ecco il video che mostra la scelta:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UOMINI&DONNEAM (@uominiedonneam)

La telecamera della regia ha inquadrato anche Ida Platano, che è rimasta davvero sconvolta dalla scelta e si è abbandonata alle lacrime.

Che Ida stesse pensando, ancora una volta, a Riccardo Guarnieri? in tanti credono di sì. E voi cosa ne pensate?

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi del dating show e per scoprire come sta Ida.