“Mi ha tradita”, terremoto in casa reale spagnola: famiglia distrutta

I protagonisti della Royal Family spagnola continuano ad essere sulla bocca di tutti. Dopo le vicende che hanno interessato l’ex sovrano di Spagna, Juan Carlos, che solo recentemente ha fatto visita alla famiglia dopo un esilio ad Abu Dhabi, città nella quale è isolato dal 2020 per via di una frode finanziaria che l’ha visto protagonista, ora al centro dell’attenzione sono altri due componenti principali della Royal Family: proprio lui ha tradito lei.

Questo gesto infamante e turpe ha macchiato ancora di più il buon nome della famiglia dei Borbone che da un po’ di tempo non sta vivendo un periodo sereno. Ecco dunque che si abbatte come una spada di Damocle una nuova sciagura per una delle dinastie più chiacchierate d’Europa. I sudditi sono rimasti a bocca aperta, nessuno si aspettava che proprio lei potesse essere protagonista di un evento così infausto.

Scandalo senza precedenti nella famiglia reale spagnola, proprio lei è stata tradita. Stiamo parlando dell’infanta Cristina. La figlia di Juan Carlos e della sovrana Sofia, sta vivendo un periodo non sereno per quanto riguarda il suo privato: suo marito Inaki Urdangarin, ormai non si nasconde più: il suo cuore batte per un’altra donna, Ainhoa Armentia, con la quale sembra che addirittura oggi faccia coppia fissa.

Solo qualche tempo fa, un noto settimanale spagnolo, Lecturas, aveva pubblicato alcune foto che ritraevano il campione di pallamano concedersi un weekend romantico con la sua amante.

Queste foto che hanno fatto il giro del mondo, hanno spezzato il cuore dell’infanta Cristina che dopo 24 anni di matrimonio ha deciso di porre dunque fine alla sua convivenza con Inaki.

Secondo quanto riporta la rivista Semana, i due coniugi si sono incontrati a Ginevra per firmare un accordo di separazione in vista di un divorzio che dovrebbe arrivare a breve. I due che sono genitori di quattro figli, Pablo, Irene, Juan e Miguel, hanno dunque deciso di separare le loro strade.

Si consuma così un altro terribile dramma nella casa reale spagnola. Filippo e Letizia, fanno sapere fonti vicine alla famiglia reale, non hanno mai potuto tollerare davvero la presenza a corte di Inaki che più volte ha messo in imbarazzo la loro famiglia ma soprattutto ha fatto soffrire l’infanta Cristina.