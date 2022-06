Insetti, con questa pianta li allontani per tutta l’estate: ti profuma l’intera casa

By

In estate gli insetti come le zanzare ad esempio, vivono una stagione ancora più prolifica, ponendoci davanti l’esigenza di allontanarli da noi.

L‘aumento delle temperature, associato a dei periodi caldi sempre più lunghi impongono delle strategia per sopravvivere alla presenza di questi animal fastidiosi. Alcune piante, solo con la loro presenza possono venire in nostro aiuto, vediamo di quali piante si tratta.

Come allontanare gli insetti

Terminata la stagione di “pausa invernale” i tanto detestati insetti come le zanzare, sono tornati a farci visita, ospiti non invitati delle nostre camere da letto. Le loro larve e le loro uova arrivato il caldo si sono schiuse, pronte a dare il via ad una nuova generazione, merito anche degli inverni miti che hanno permesso loro di adattarsi alle diverse condizioni climatiche.

Potremmo trovarci in futuro a vederle comparire anche in inverno? Molto dipenderà dalla loro capacita di evolvere…

Ora sta a noi approntare strategie di “contrasto” che non prevedano esclusivamente agenti chimici di disinfestazione, ma anche l’aiuto di piante che fungano da “repellenti naturali” di cui contornarci, sia in giardino che in casa.

Questo se non vogliamo trovarci con la sgradita sorpresa di trovarli ovunque, perfino nella dispensa di casa!

Dalla menta che allontana le lumache in giardino, alla pianta di melissa che tiene alla larga mosche, alla lavanda che funge da repellente contro le vespe, sono molte le piante capaci di allontanare gli insetti. Una di queste è il timo limone.

Le incredibili proprietà di un erba aromatica

Quindi è assodato che molte piante valgono il loro peso in oro in casa. Oltre ad abbellire ogni angolo con i loro colori e profumi favolosi. Nel riordinare balconi e giardini, pensando alle loro funzioni, c’è molto a cui attingere. L’importante è scegliere le piante giuste per arredare al meglio lo spazio di ogni casa. Per garantire un profumo inebriante e colori brillanti e vividi, un esempio è una pianta dai bellissimi fiori che si possono coltivare velocemente in vaso ma che non tutti conoscono: il timo limone In effetti, avere questa bella pianta perenne è una grande opportunità, in quanto non teme nulla, tiene lontani gli insetti e regala una piacevolissima sorpresa. Il Thymus citriodorus, comunemente chiamato timo limone, una pianta che rientra tra le piante permanenti sempreverdi. Si tratta di una specie importante, caratterizzata da piccoli e tenui fiori a fioritura primaverile, che variano dal bianco al rosa.