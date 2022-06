Fagottini alla marmellata, come si fa a dire di no? Che bontà | Si sciolgono in bocca

By

I fagottini alla marmellata, sono dei dolcetti ai quali sarà impossibile resistere, si sciolgono letteralmente in bocca.

Semplici e buoni i fagottini di marmellata piacciono anche a chi di solito non ama la marmellata.

Fagottini alla marmellata

La ricetta di oggi per una colazione sana e gustosa ci vede alle prese con la creazione in casa dei fagottini di marmellata, dei saccottini di frolla che andranno riempiti con della marmellata secondo il nostro gusto. Si tratta di una ricetta semplice da fare, in pratica dei piccoli rettangoli di pasta frolla che nascondono un delizioso ripieno. La spolverata di zucchero semolato li rendono ancora più invitanti e golosi, dalla fragranza croccante del morso, alla morbida consistenza del ripieno. La ricetta che segue li vede con il ripieno di mirtilli, un tocco colorato alla colazione del mattino, o alla merenda del pomeriggio. Ai bambini solitamente non piace la marmellata, ma questa ricetta li conquisterà e noi avremo la certezza di dare loro qualcosa di sano e buono. Perfetta sarebbe la marmellata fatta in casa, ma in alternativa ottimale è quella bio, che contiene un alta percentuale di frutta e pochi zuccheri. Vediamo allora cosa occorre per la preparazione dei fagottini alla marmellata e come procedere per la loro realizzazione.

Ingredienti per i Fagottini alla marmellata

200 grammi di farina per dolci

100 grammi di burro

1 uovo

40 grammi di zucchero

marmellata di mirtilli o quella che preferite q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione dei fagottini alla marmellata versando la farina su una una spianatoia o sul piano di lavoro, facendo un vuoto al centro, in cui versare: il burro, l’uovo e lo zucchero.

Si incomincia a lavorare con le mani gli ingredienti in modo veloce fino a farne una palla liscia e omogenea che andrà riposta in frigorifero per 30 minuti avvolta con della pellicola trasparente.

Passati i 30 minuti sulla spianatoia infarinatasi, si stende il panetto di frolla formando un rettangolo, la cui altezza deve essere di 3 cm circa.