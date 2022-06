“È scaduto il contratto”, fatta fuori dall’Isola dei famosi: obbligata a tornare a casa

Fatta fuori dall’isola dei Famosi ed obbligata ad abbandonare il programma per via del contratto scaduto. Ecco tutti i dettagli al riguardo.

L’isola dei famosi risulta essere un programma parecchio seguito ed apprezzato dal pubblico italiano. La conduttrice dell’incredibile reality è Ilary Blasi, moglie del famosissimo ex calciatore della Roma Francesco Totti. Il famoso programma negli anni scorsi ha ospitato sull’isola vari volti conosciuti della televisione italiana. La prima puntata dello show è stata trasmessa il 21 Marzo del 2022 della quale gli opinionisti sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Tutti i concorrenti sull’isola dell’ Honduras hanno deciso di loro spontaneità non appena firmato il contratto, di non usufruire più delle comodità di una volta, accantonando tutto ciò che comporta le loro normali giornate.

Vivendo in condizioni del tutto lontane dal loro modo di vivere infatti sono continuamente sottoposti a sfide quotidiane anche molto pericolose. Proprio per questo motivo infatti ognuno di loro iene seguito costantemente, vivendo comunque in una situazione del genere ognuno di loro può abbandonare il gioco quando ne ha voglia. In molti telespettatori però presuppongono che essendo un reality tutto ciò che accade sia dettato solo ed esclusivamente dalla spontaneità dei concorrenti, in realtà non è affatto così.

Tutti i membri effettivi del cast del programma infatti devono seguire un piano precedentemente stabilito. Vi sono infatti, per ognuno di loro dei contratti che ovviamente devono firmare ancor prima di mettere piede sull’isola. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è accaduto nelle scorse ore e di chi effettivamente si tratta.

L’Isola dei Famosi, scade il contratto e viene obbligata a lasciare l’isola: di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato vi sono delle regole da seguire anche confinati in mezzo al nulla con delle persone che in realtà non si conosco alla perfezione. Nelle scorse puntate molti naufraghi presenti sull’isola hanno deciso di troncare nell’immediato il loro percorso. Il programma avrebbe dovuto terminare con quell’esatta puntata ma gli autori hanno deciso di prolungare per un altro mese e mezzo. ovviamente ai concorrenti è stato chiesto le loro intenzioni e una di loro, ovvero Guendalina Tavassi, ha deciso di abbandonare.

Successivamente però, nelle puntate seguenti, avrebbe dovuto essere presente all’interno dello studio, cosa che però non è avvenuta.

“Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo”

Queste sono le parole dell’ex naufraga del programma rilasciate a Fanpage. La quale ha dichiarato che per contratto il suo percorso sarebbe terminato in ogni caso il 23 maggio. Dal momento che la collaborazione con il reality è terminata potremo vederla in studio solo se gli autori vorranno invitarla in futuro.