Charlene e Alberto di Monaco, altro che crisi: salta fuori il ‘dolce segreto’ | Sudditi al settimo cielo

Charlene e Alberto di Monaco, altro che crisi! Spunta fuori il ‘dolce segreto’ tenuto nascosto fino ad ora. I sudditi sono al settimo cielo, finalmente il sole torna a splendere sul Principato.

Charlene e Alberto di Monaco non si nascondono più, viene fuori il ‘dolce segreto‘: i sudditi sono felicissimi, finalmente Charlene può tornare a sorridere. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi-Wittstock.

Charlene e Alberto escono allo scoperto

Nell’ultimo anno, Charlene e Alberto di Monaco sono stati protagonisti delle principali riviste di gossip internazionali. Il mondo si è appassionato alla vita della principessa monegasca che per oltre un anno è stata lontana dal Principato di Monaco e soprattutto dalla sua famiglia per prendersi cura della sua salute.

Una terribile infezione ha colpito alcuni organi vitali mettendo a repentaglio la sua esistenza. Dopo un ricovero in Sudafrica e poi in una clinica in Svizzera per via di una forte depressione, finalmente il sole è tornato a splendere nella sua vita.

Charlene e Alberto stanno ricostruendo, seppur con fatica, i cocci di una storia che sembrava essere destinata a finire. Ma non è tutto: spunta fuori il ‘dolce segreto’ tenuto nascosto fino ad ora. I sudditi sono al settimo cielo.

Svelato il ‘dolce segreto’ dei sovrani monegaschi: sudditi al settimo cielo

Ormai Charlene e Alberto di Monaco non si nascondono più e il ‘dolce segreto’ viene fuori: nessuna crisi all’orizzonte per i due sovrani monegaschi. La principessa e il reggente di Monaco sono più uniti che mai.

Se fino ad ora si era parlato di un imminente divorzio che avrebbe dovuto porre fine ad uno dei matrimoni più chiacchierati dell’alta nobiltà monegasca, questa terribile voce si può dire, almeno fino ad ora, scongiurata.

La rivista In Touch ha beccato i due sovrani, in occasione del Gran premio di Monaco, il 28 maggio, girare all’evento mano nella mano. Questo è quanto riporta il settimanale:

“Charlene e suo marito stavano camminando mano nella mano e sembravano davvero rilassati, più di quanto non fossero da molto tempo”.

I sudditi sono al settimo cielo e tutti si augurano che questa non sia soltanto una trovata per placare l’animo agitato dei sudditi monegaschi. In realtà, anche fonti vicine alla famiglia Grimaldi fanno sapere che davvero il sereno è ritornato tra Charlene e Alberto e che quindi l’ipotesi di divorzio è solo, fortunatamente un pensiero lontano.

Inoltre, proprio qualche tempo fa, parlando della sua consorte e di una presunta crisi con lei, fu proprio lo stesso Alberto a voler rassicurare i sostenitori della coppia affermando che c’erano problemi tra di loro ma di natura non sentimentale:

“Probabilmente lo dirò più volte, ma non ha che fare con la nostra relazione. Voglio che questo sia molto chiaro. Questi non sono problemi afferenti la nostra relazione, non riguardano il rapporto tra marito e moglie, sono problemi di altra natura”.

Questo è quanto dichiarò il sovrano monegasco a People e forse ad oggi possiamo dire che aveva ragione: lui e Charlene hanno ritrovato il sorriso e per la gioia di tutti sono più uniti che mai.