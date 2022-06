“Aspetto una bambina”, cicogna a UeD: è rimasta incinta proprio di lui | FOTO

Ecco che vi sveliamo il nome e il volto di un’ex di UeD, rimasta incinta di un personaggio famoso. La notizia è incredibile.

I fan di UeD non si aspettavano che sarebbe giunta, nelle ultime ore, una notizia incredibile, che sta rendendo felici in molti.Un’ex protagonista della trasmissione di Canale 5, infatti, è rimasta incinta ed è in attesa del suo primo bambino. Diventerà mamma e il padre non è affatto uno sconosciuto, anzi, è proprio lui!

Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta e per vedere la foto nella quale annuncia il lieto evento.

Ex di UeD in dolce attesa

Sono tantissime le coppie che si sono formate all’interno di UeD e che sono addirittura convolate a nozze e hanno messo al mondo dei figli.

Non è questo il caso, perché l’ex protagonista in questione ha interrotto, poco tempo dopo la scelta, la sua relazione con il tronista con cui aveva abbandonato lo studio di Canale 5.

La giovane in questione era stata scelta dal tronista Marco Cartasegna, durante il trono che condivideva con Luca Onestini, che all’epoca scelse la nota Soleil Sorge, poi divenuta sua fidanzata.

Marco e la scelta conclusero ogni rapporto a giugno del 2017, dopo di che la donna iniziò una relazione con un noto calciatore.

Si tratta di Ettore Gliozzi, attaccante del Como classe ’95. Ecco uno scatto che li immortala proprio insieme:

L’avete riconosciuta? Avete capito, ora, di chi stavamo parlando? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli sull’annuncio.

Chi è l’ex corteggiatrice incinta

L’ex corteggiatrice di UeD ora in attesa del suo primo figlio è proprio Federica Benincà.

La giovane lo ha annunciato attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, dove ha postato una foto al mare, mentre mostra il suo pancione coperto da una tutina rosa.

Ecco il post dell’annuncio che sta facendo il giro del web:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Benincà (@federicabeninca)

Come avrete sicuramente capito, quindi, Federica è in dolce attesa di una bambina. Non si sa bene di quanti mesi sia e quando arriverà il bebè.

E’ probabile che la piccoletta nasca tra dicembre 2022 e febbraio 2023. I fan della giovane, e in generale di UeD, sono rimasti stupiti. Non si aspettavano davvero che Federica potesse essere incinta.

E voi ve lo aspettavate? Seguivate Federica dai tempi del trono di Marco? Fatecelo sapere!