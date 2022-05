Riccardo Guarnieri, è senza dubbio il protagonista di Uomini e Donne. La storia d’amore con Ida Platano sta facendo sognare milioni di telespettatori, proprio per questo, i fan del programma sono curiosi di scoprire di più sulla sua vita privata.

Recentemente, Riccardo Guarnieri è tornato al centro dell’attenzione perché è tornato nello studio di Uomini e Donne. In ogni puntata assistiamo all’interminabile e burrascosa storia d’amore tra lui e la bellissima Ida Platano.

I telespettatori ormai sono sempre più curiosi di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Ad esempio avete mai visto sua sorella? E’ una donna davvero bellissima, rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

Il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri

Il ritorno di Riccardo Guarnieri non è andato come in molti si aspettavano. Quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, ha dichiarato di essere pronto a trovare la persona giusta per lui. Ma quando ha rivisto la sua ex fidanzata Ida Platano, gli ha fatto un certo effetto.

La dama bresciana ha ammesso di essere ancora innamorata di lui, mentre il cavaliere tarantino sembra molto indeciso sui suoi sentimenti. I due sono anche usciti insieme, ma in studio non sono mancati gli scontri.

Riccardo ha spiegato di non volerci riprovare con Ida, perché non prova più le sensazioni di una volta. Diverse persone tra cui gli opinionisti e il popolo del web hanno attaccato Guarnieri, accusandolo di averla illusa.

I fan sperano in un ritorno di fiamma, non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime e puntate per scoprire cosa accadrà tra la coppia più discussa del dating show di Canale 5. Intanto, avete mai visto sua sorella? L’ex cognata di Ida Platano è una donna davvero bellissima: conosciamola meglio.

Riccardo Guarnieri, chi è sua sorella? E’ bellissima

Diverse settimane fa, Riccardo Guarnieri ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne dove ha parlato anche del rapporto con sua sorella Anna. I due sono legatissimi, infatti, più volte si è sentito parlare di lei soprattutto per i suoi interventi in varie interviste.

Dall’immagine possiamo notare, la bellezza della sorella del cavaliere tarantino e anche la clamorosa somiglianza che c’è tra loro. Purtroppo, non abbiamo molte informazioni su Anna, ma sappiamo che lei fa parte delle donne più importanti della vita di Riccardo Guarnieri.