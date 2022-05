Torta gelato all’amarena, impossibile non assaggiarla: perfetta per il dopo cena

La torta gelato all’amarena è una ricetta molto semplice, un dessert fresco davvero delizioso che ameranno tutti, dai grandi ai piccini!

Protagoniste della torta che segue sono le amarene sciroppate, che trovate in qualunque supermercato, con panna, yogurt greco e latte condensato.

Torta gelato all’amarena

La torta gelato all’amarena è un dolce tipicamente estivo, gustoso e molto bello da vedere che, può ben figurare alla fine di una cena tra amici o come merenda per i nostri cari. Una volta assaggiata questa torta gelato diventerà uno di quei dolci che vi chiederanno di rifare spesso.

Vediamo cosa ci occorre per preparare questa fresca delizia e come procedere per la sua realizzazione.

Ingredienti per una tortiera da 23 cm

1 vasetto di amarene sciroppate da 400 grammi

mezzo bicchiere di acqua

2 confezioni di Pavesini ( o biscotti dello stesso tipo a piacere)

300 grammi di latte condensato

300 grammi di yogurt greco

500 ml di panna fresca non zuccherata

Preparazione della torta gelato all’amarena