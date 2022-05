Pomodori pieni di pesticidi, solo così li fai fuori per sempre | L’acqua non serve a niente

Ecco che vi sveliamo come eliminare definitivamente i pesticidi dai pomodori. Solo così potreste cautelare davvero la vostra salute.

Se si consumano prodotti a rischio pesticidi, come i pomodori, è importante comprendere i rischi associati a un particolare prodotto o trattamento. Indipendentemente dal metodo di trattamento, infatti, c’è sempre un certo grado di rischio associato all’uso di un pesticida.

Comprendere i rischi di specifici pesticidi può aiutarti a decidere se usarli o meno, oppure può aiutarti a scegliere tra due prodotti diversi. Oggi ti spieghiamo, inoltre, come eliminare definitivamente i pesticidi dai tuoi pomodori. Continua a leggere per scoprirlo!

Pesticidi nei pomodori: perché fanno male

Molte persone credono che alcuni pesticidi siano “sicuri” mentre altri siano “pericolosi”. In realtà, tutte le sostanze chimiche, compresi tutti i pesticidi, hanno il potenziale per essere pericolose.

Anche i prodotti considerati a bassa tossicità, naturali o organici, possono essere pericolosi se qualcuno o qualcosa viene a contatto con una quantità sufficiente di detta sostanza.

Il rischio di utilizzare qualsiasi pesticida dipende da quale pesticida viene utilizzato, quanto viene applicato, con quale frequenza viene applicato e chi o cosa viene a contatto con il pesticida.

La tossicità può variare da bassa ad alta e può variare a seconda della via di esposizione. Affinché un pesticida abbia effetto su di te, devi essere esposto al pesticida in qualche modo, mangiandolo (ingestione), respirandolo (inalazione) o per contatto con la pelle o gli occhi (esposizione cutanea).

Mangiare sempre pomodori che contengono pesticidi può danneggiare, quindi, la tua salute e quella di chi ti accompagna durante i pasti. Proprio per questo oggi vogliamo illustrarti la soluzione definitiva che ti aiuterà a liberarti di queste sostanze per sempre.

La soluzione contro i pesticidi

In tantissimi credono che basti lavare le verdure con acqua per eliminare completamente tutte le sostanze tossiche che potrebbero contenere. In realtà, dobbiamo dirvi che non è affatto così. Proprio per questo è essenziale cercare dei rimedi che possano eliminare i pesticidi da ciò che mangiamo.

Il pomodoro, ad esempio, è uno dei frutti che più spesso possiamo trovare sulle nostre tavole. Dobbiamo, per questa ragione, sapere tutto sui suoi pesticidi e trovare il rimedio per eliminarli.

L’acqua non basta, ma serve. Infatti, dopo averli comprati, dobbiamo subito immergerli in acqua. Assieme a questo liquido, però, va aggiunto un altro ingrediente: stiamo parlando del bicarbonato, che va lasciato in contatto con i pomodori per una decina di minuti.