Jessica Selassié, clamoroso: scatta il bacio con un famosissimo 70enne | VIDEO

Jessica Selassié sconvolge tutti: arriva il bacio con un famosissimo settantenne. Un video incastra entrambi. I fan sono rimasti davvero interdetti, tutti a bocca aperta. Ecco con chi è stata beccata la vincitrice del GF Vip 6.

Jessica Selassié beccata a baciare un settantenne. Il lui in questione è famosissimo, lo conoscete tutti. Ecco chi è il latin lover che ha ‘conquistato’ il cuore della ex gieffina. I dettagli.

Jessica Selassié protagonista dei gossip

Jessica Selassié è diventata famosa grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini l’ha lanciata al successo e l’ha resa una dei volti noti più amati dei social media.

Il programma che l’ha vista tra l’altro vincitrice, ha donato a questa giovane ragazza una popolarità che oggi le consente di poter vivere serenamente insieme alle sue sorelle Lulù e Clarissa, anche loro spesso protagoniste di gossip e chiacchiericci.

Jessica nella casa più spiata d’Italia ha conquistato il cuore di tutti per la sua dolcezza e per la sua tenacia. Ricorderete che ha fatto di tutto per scalfire il cuore dell’affascinante Barù ma il nipote di Costantino della Gherardesca non ne ha mai voluto sapere e anche fuori dalla casa, quando tutti speravano che i due sarebbero diventati ufficialmente una coppia, sono rimasti delusi dallo scoprire che l’affascinante enologo non vuole nulla di più che una semplice amicizia con Jessica.

I rapporti che inizialmente erano tesi tra i due, oggi sono equilibrati. Jessica ha voltato pagina. Avete visto con chi è stata beccata, a tal proposito? Con un famosissimo settantenne: proprio con lui è scattato il bacio.

Chi è il famosissimo settantenne che ha baciato la ex gieffina

La Selassié sconvolge tutti e viene beccata a baciare un famosissimo settantenne. Il lui in questione è Giucas Casella. Che cosa sta succedendo tra i due ex gieffini? Semplicemente la vincitrice del Grande Fratello Vip e uno dei protagonisti più amati della sesta edizione del reality di Cinecittà, si sono rincontrati dopo mesi dalla fine del programma.

L’occasione è stata un caldo sabato di maggio, precisamente il giorno 28. Jessica ha organizzato questa reunion con l’illusionista più famoso d’Italia. I due si sono finalmente riabbracciati. Il momento è stato ripreso con un cellulare e in un filmato che è diventato virale, si vede Jessica correre incontro a Giucas e stampargli un bacio diritto sulle labbra.

I due poi si abbracciano e si scambiano delle dolci parole. Gli ex gieffini si concedono poi un drink e nel mentre videochiamano Barù, in occasione del suo compleanno, per fargli in diretta gli auguri.

Questo incontro è piaciuto tantissimo ai fan. Jessica e Giucas hanno stretto un forte rapporto di amicizia nella casa di Cinecittà e più volte il famoso illusionista è stato un supporto fondamentale per la principessa.

Lei lo adora e nel filmato in questione lo ha definito ‘il nonno più bello d’Italia’. Insomma, si comportano proprio come se fossero davvero nonno e nipote. La tenerezza dei loro gesti e gli occhi dolci che si rincontrano dopo mesi, parlano per loro: i due si vogliono veramente tantissimo bene.