Flavio Briatore, uno degli imprenditori italiani più discussi degli ultimi tempi. Oltre che ad essere noto per il suo lavoro, lui è un volto molto famoso per le riviste di gossip. La sua vita privata è sempre stata al centro dell’attenzione.

Flavio Briatore non ha bisogno di presentazioni, noto non solo per la sua strepitosa carriera, ma anche per essere finito al centro dei gossip numerose volte. Nel corso degli anni ha avuto diverse storie d’amore, la più importante è stata senza dubbio quella con Elisabetta Gregoraci.

Ma sapete chi è il suo amore più grande? Sicuramente lo saprete già di chi stiamo parlando, infatti, poco fa ha condiviso uno scatto proprio con la gioia più bella della sua vita: scopriamo di più.

La vita privata di Flavio Briatore

La vita privata di Flavio Briatore è stata sempre sotto i riflettori. Ultimamente, ha attirato l’attenzione del pubblico con uno scatto di lui insieme alle donne più importanti della sua vita.

In occasione del Gran Premio di Monaco, il noto imprenditore è riuscito ad immortalare un momento epico. Nell’immagine si vede Briatore al fianco delle sue storiche ex: Heidi Klum, Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci.

Con la prima ha avuto una figlia di nome Leni, invece, dall’amore con la nota showgirl calabrese, è venuto al mondo Nathan Falco. Lui è molto legato alla sua primogenita anche se il loro rapporto è diverso da quello che ha con suo figlio, infatti, durante un’intervista ha raccontato:

“Con lei non ho il rapporto “giorno per giorno” che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno.”

Nelle scorse ore, uno scatto insieme a Nathan è diventato virale sul web. Un’immagine davvero bellissima con l’amore più grande della sua vita: vediamola.

Flavio Briatore tra le braccia del suo amore | FOTO

Flavio Briatore, è legatissimo a Nathan Falco, infatti, caratterialmente sono molto simili. Il figlio del noto imprenditore e della showgirl calabrese, nonostante abbia solo 12 anni è un ragazzino super sveglio.

Come ha rivelato suo padre durante un’intervista, il giovane è incuriosito dal lavoro di Briatore, proprio per questo, lui lo coinvolge moltissimo nelle attività, in modo da insegnargli tutti i segreti del mestiere. A confermare il loro bellissimo rapporto è uno scatto che ha pubblicato Flavio sul suo profilo IG.

Nello scatto vediamo l’imprenditore abbracciare suo figlio amorevolmente, mentre si rilassano in una delle loro barche lussuosissime. La foto ha fatto impazzire il web, infatti, ha ottenuto quasi 20 mila likes e tantissimi commenti.