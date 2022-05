Capelli, per sciacquarli c’è un limite di tempo: se non lo rispetti dovrai correre dal parrucchiere

Per la salute dei nostri capelli e della nostra pelle, passare troppo tempo sotto la doccia può causare problemi di idratazione ad entrambi.

Il tempo massimo raccomandato per la doccia è di circa 5-10 minuti, ma non tutti riescono a non cedere alla tentazione di soggiornare sotto il getto d’acqua più a lungo. Tuttavia se ne beneficia il desiderio di rilassarci, non è lo stesso per i nostri capelli!

Per lavare i capelli c’è un limite di tempo

Potrebbe essere dannoso rimanere troppo a lungo nella vasca da bagno o nella doccia… Anche se può essere molto allettante trascorrere ore nella vasca da bagno, i dermatologi consigliano di non farlo troppo spesso. Da un lato perché l’acqua, soprattutto se dura, può seccare la pelle, ma anche perché una temperatura troppo alta può alterare la circolazione sanguigna. Un bagno di dieci minuti in acqua temperata è quindi un buon compromesso, prima di risciacquare con acqua tiepida o addirittura fredda per rivitalizzare la pelle. In questo modo si ha il tempo sufficiente per detergere e reidratare la pelle senza dover eccedere. Secondo gli esperti, come il corpo, anche la la nostra pelle richiede una certa quantità d’acqua, ma se esageriamo o siamo carenti, questo può avere delle effettive ripercussioni.