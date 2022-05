Basilico, assurdo: se lo innaffi così ti dura fino ad autunno | L’abbiamo sempre fatto male

Nota fin dai tempi antichi, la pianta del basilico è chiamata anche ‘la pianta del re’ non solo per il suo aspetto maestoso. Il nome stesso deriva dal greco, si traduce in ‘regio’, del re.

Il basilico dall’odore balsamico viene utilizzato per insaporire i piatti e per curare disturbi delle vie aeree.

Diverse persone, pur avendo il pollice verde e curando la pianta con attenzione, si chiede perché il basilico muore facilmente. Il motivo te lo spieghiamo noi: riguarda il metodo giusto per innaffiarlo che non tutti conoscono. Come funziona?

Basilico: consigli utili prima di innaffiarlo nel modo giusto

Devi sapere che il basilico viene attaccato spesso da parassiti e funghi ed è per questo che muore. E’ l’acqua ad attirare i parassiti, fondamentale per il basilico ma anche una calamita naturale per gli insetti. Per questo motivo, è necessario innaffiare la pianta usando il metodo giusto. Qual è il metodo giusto?

Innanzitutto, il mese ideale per piantare il basilico in un vaso o nell’orto è maggio ma la semina può essere anticipata di un mese. Dopo aver preparato una base di argilla espansa, dovrai mettere terriccio e concime prima di aggiungere l’acqua.

E’ bene non esporre al sole diretto la pianta di basilico per più di 8 ore. Togliendola dalla luce diretta del sole bisogna tenerla in un luogo illuminato ma non alla luce diretta per le successive 12 ore. Evita di usare la plastica.

Basilico: se lo innaffi così dura a lungo

Il basilico deve essere innaffiato a giorni alterni, un giorno sì e uno no. Nel periodo più caldo dell’anno è preferibile innaffiare la pianta tutti i giorni dopo aver verificato se il terreno è bagnato. In caso affermativo, se la terra è umida, evita di innaffiare.

Ci sono due sistemi validi per non creare ristagni:

Innaffiare ad immersione;

Fare un buco nel terreno innaffiando da lì.

Se la pianta è stata sistemata in un vaso, metti l’acqua in un contenitore riempiendolo per metà. In questo modo, sarà il basilico nel vaso a prendere l’acqua sufficiente.

Come conservare le foglie di basilico

Ora che hai scoperto il metodo giusto per innaffiare il basilico, ti chiederai come conservare le foglie per mantenerle sempre fresche anche d’inverno. Ti ricordiamo che il basilico non sopravvive alle basse temperature.

Per conservare le foglie ti consigliamo di sciacquarle sotto l’acqua corrente per poi asciugarle su un canovaccio tamponando lievemente. Prendi un contenitore per cubetti di ghiaccio e riempi ciascuna cella con olio di oliva. Inserisci nelle varie celle le foglie e riponi il contenitore in freezer.

Tutte le volte che vorrai utilizzare il basilico potrai sciogliere in padella i cubetti di olio di oliva e basilico.