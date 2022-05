“Amore mio”, Lulù Selassié ‘innamorata’ pazza: è più famoso di Bortuzzo | FOTO

L’ex gieffina, una delle Principesse Sorelle, Lulù Selassié trova finalmente delle braccia forti su cui potersi rilassare innamorandosi perdutamente dimenticandosi completamente del suo ex Bortuzzo. Ecco di chi si tratta effettivamente e cosa è successo in realtà.

La famosa ex gieffina ha attirato nuovamente l’attenzione verso di sé per via di un suo avvicinamento ad una persona in particolare. Come ben saprete egli ultimi mesi il suo nome è apparso continuamente sui titoli di moltissimi giornali di gossip proprio per via della sua relazione con il famoso nuotatore Manuel Bortuzzo. I due si sono innamorati sotto le telecamere del rinomato programma condotto dal famigerato presentatore Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip. Inizialmente per loro non sono affatto mancate le critiche poiché il pubblico e molti membri del cast sospettavano molto riguardo alla loro relazione.

Manuel Bortuzzo ad esempio è stato accusato fortemente dal pubblico di essersi avvicinato alla giovane concorrente per attirare l’interesse del pubblico. Successivamente questa voce si è spenta poiché i due si sono mostrati molto affiatati. Perfino dopo il termine del programma i due sono apparsi molteplici volte insieme e tutto sembrava procedere a gonfie vele.

I due però hanno dovuto sempre fare i conti con il giudizio negativo del padre del ragazzo, il quale non approvava particolarmente la loro relazione. Questo e molti altri problemi affrontati direttamente nella loro quotidianità hanno spinto i due ad allontanarsi definitivamente.

Lulù Selassié fra le braccia di un nuovo amore: ecco di chi si tratta effettivamente

Come via abbiamo già anticipato i due si sono allontanati definitivamente lasciandosi tutto alle spalle, questo ovviamente ha fatto soffrire molto la giovane ex gieffina la quale in numerose occasioni però ha affermato di augurare solo ed esclusivamente del bene al suo ex fidanzato. Parole particolarmente emozionanti dette con il volto rigato dalle proprie lacrime.

Pare però che il dolore di Lulù finalmente sia svanendo nel nulla poiché la ragazza attualmente si lascia consolare fra le braccia forti un uomo molto conosciuto. Lui infatti è incredibilmente famoso ed entrambi hanno trascorso insieme un lungo periodo creando così n rapporto unico che va ben oltre gli schemi.

Come potete ben vedere dall’immagine sopra inserita stiamo ovviamente parlando del famoso ex vippone Giucas Casella, il quale prova un affetto profondo per tutte le sorelle Selassié. A condividere lo scatto di loro due abbracciati è stato proprio lui, la ragazza successivamente ha condiviso lo scatto sulle sue Instagram Story aggiungendo la seguente descrizione: “Amore mio, il mio nonno Giuchi.”.