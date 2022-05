William, stravolti tutti i piani: ma quale Carlo, la Regina ha scelto lui | Sudditi commossi

By

William lascia tutti senza parole: stravolti i piani. Altro che Carlo! Queen Elizabeth vuole proprio lui. I sudditi sono commossi, non si aspettavano una decisione del genere.

La Regina Elisabetta vuole proprio lui al suo fianco. Il principe William stravolge i piani di papà Carlo. Ecco perché lui è il più amato del Regno Unito e dalla Regina Elisabetta. I sudditi sono emozionati.

William, il nipote prediletto della Regina Elisabetta commuove i sudditi

Tra i reali più amati della Royal Family inglese vi è sicuramente il principe William. Il rampollo di casa Windsor, il primogenito di Carlo e di Lady Diana, è insieme alla sua consorte Kate Middleton, tra componenti del clan elisabettiano più benvoluti dai sudditi del Regno Unito.

La nazione inglese lo vedrebbe perfettamente come re anche al posto di Carlo e non ha dubbi: se si potesse fare, la corona e le redini dell’Inghilterra dovrebbero passare direttamente nelle sue mani.

Ma la monarchia ha un protocollo e delle regole precise per cui, dopo l’addio al trono della Regina Elisabetta, a detenere il potere sarà proprio il Principe Carlo. Eppure, la Regina Elisabetta ha lasciato tutti senza parole: ha affidato a William un compito importante. Proprio lui, il nipote prediletto di Queen Elizabeth, ha stravolto tutti i piani di papà Carlo. I sudditi sono emozionati, tutti sono rimasti senza parole.

Il marito di Kate Middleton stravolge i piani di Carlo

Il principe William ha emozionato i sudditi. Sapete che cosa ha fatto il rampollo inglese? Ha stravolto i piani di papà Carlo: proprio lui sarà alla guida dell’esercito britannico in occasione della cerimonia Trooping of the Colour, prendendo parte alla Horse Guards Parade.

Questo evento che aprirà il Giubileo di Platino a partire dal prossimo 2 giugno 2022 per celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, vedrà come protagonista non il Principe Carlo ma il marito di Kate Middleton.

Il principe William è colonnello del reggimento e nella giornata di sabato 28 maggio ha trascorso ben 90 minuti a effettuare le prove per questa cerimonia: dinanzi a 1500 soldati e 350 cavalli, ha assistito dal suo equino all’esercitazione del reggimento.

Come sottofondo, la Mounted Fut di Slattery, messa in onore della defunta Regina Madre e la Long Live Elizabeth, in onore invece della Regina Elisabetta. Fa sapere un portavoce di Buckingham Palace, che questa musica è un omaggio a due delle donne più longeve e combattenti della dinastia dei Windsor.

Non si sa ancora se la Regina prenderà parte a questa cerimonia per via dei suoi problemi di salute ma il principe William sta facendo le sue veci e si sta rivelando un ottimo sostituto.

Ha affermato Andrew Stokes, il sergente che si occupa di organizzare la parata:

“Sarà un grande giorno nel calendario. Penso che ci sia più pressione perché è l’inizio di una settimana davvero significativa. Dobbiamo dare il giusto tono e speriamo che il pubblico si impegni e che apprezzi tutti i momenti creati anche per loro”.

William avrà dunque l’onore di prendere parte ad uno degli eventi più importanti per il Regno Unito e soprattutto significativi per la nonna, la Regina Elisabetta: il Principe Carlo è stato insomma, messo in panchina.