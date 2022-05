“Vivo con una donna”, clamoroso: Riccardo Guarnieri di UeD confessa tutto

Riccardo Guarnieri, è senza dubbio il protagonista di questa edizione di Uomini e Donne. Il suo ritorno in studio ha fatto molto scalpore e i suoi fan vogliono sapere sempre di più sulla sua vita. Siete curiosi di scoprire con chi abita? Incredibile.

Nello studio del dating show di Canale 5 non si parla d’altro ormai, il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri attira continuamente l’attenzione del pubblico. I fan del programma vogliono sapere sempre di più sulla sua vita privata. Ad esempio, sapete con chi vive il cavaliere tarantino? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: il ritorno di fiamma

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano continua ad appassionare milioni di telespettatori. I fan di Uomini e Donne sperano in un ritorno di fiamma come anche la dama bresciana. Lei ha più volte rivelato di provare ancora dei sentimenti molto profondi per lui, mentre il cavaliere tarantino non sembra così chiaro.

Riccardo sembra non lasciarsi andare, infatti, sono in molti a credere che l’uomo la stia solamente illudendo. Recentemente, lui ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha svelato le motivazioni per il quale sembra essere così distaccato:

“Credo che il mio essere complicato in amore derivi da quell’esperienza. Non è bello sentire i genitori discutere”.

I fan del programma sono sempre più curiosi di scoprire di più sulla sua vita privata, infatti, proprio durante l’intervista alla rivista della trasmissione, si è raccontato a 360 gradi. Sapete con chi vive? Con la donna della sua vita: scopriamo di più.

Con chi vive Riccardo Guarnieri? Ecco con chi

Riccardo Guarnieri ha parlato molto della sua famiglia che ama alla follia. In particolare, ha raccontato del rapporto con sua mamma. Più volte è stato definito “mammone”, sapete il motivo? Perché vive ancora con lei, infatti, ha rivelato:

“Mi spiace che questo forte legame venga a volte frainteso perché un uomo che alla mia età viva ancora con la mamma viene etichettato “mammone”, ma in realtà non lo sono affatto. Sono un uomo totalmente indipendente.”

Con sua mamma ci sono solo 19 anni di differenza d’età, forse proprio per questo sono così legati. Addirittura, ogni tanto si concedono dei giorni di relax insieme in qualche posto magnifico. Il loro rapporto è bellissimo e fortissimo, incredibile.