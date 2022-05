“Si sono sposati in gran segreto”, l’amatissima coppia di UeD l’ha fatto davvero

Amatissima coppia di UeD lo ha fatto davvero: “si sono sposati in gran segreto”. Ecco chi ha deciso di compiere finalmente il grande passo. Che graditissima sorpresa!

Hanno detto sì ‘in gran segreto’! Una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha deciso di compiere il grande passo e celebrare le nozze. Ecco chi sono i protagonisti di questo lieto evento. I fan sono al settimo cielo.

UeD, amatissima coppia convola a nozze

Arrivano buone notizie per i fan affezionatissimi di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo da ormai 25 anni, continua a riservare colpi di scena strepitosi per i seguaci del clan mariano.

Nel salotto dei sentimenti di Canale 5 non si trova soltanto l’amore ma talvolta si formano anche delle famiglie e si compiono passi importanti. Avete visto che cosa è successo a tal proposito?

Una delle coppie più amate della nota trasmissione Mediaset ha deciso di compiere il grande passo e di convolare a nozze. Il tutto è avvenuto ‘in gran segreto’. Ma chi sono i protagonisti di questo evento così gioioso? Si tratta proprio di loro, di due protagonisti tra i più amati del salotto dell’amore di Maria De Filippi.

Chi sono i protagonisti del lieto evento

Hanno deciso di compiere il grande passo e di dire sì davanti ad amici e alla famiglia. Fiori d’arancio per Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie più belle formatasi nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi ha finalmente realizzato il loro desiderio più grande e ieri, 29 maggio, sono diventati ufficialmente marito e moglie.

Beatrice Valli, nota influencer, e Marco Fantini affermato modello e anche lui protagonista dei social, si sono conosciuti a Uomini e Donne 8 anni fa. Nel 2019, in una romanticissima Parigi, Beatrice ha ricevuto dal suo amato una proposta di matrimonio da sogno.

La coppia che ha due bambine, Azzurra e Bianca, è stata costretta a rimandare le nozze per via della pandemia ma finalmente il grande giorno è arrivato anche per loro. La coppia è sbarcata a Capri dove è stata raggiunta poi da amici e famiglia.

Le nozze si sono svolte in gran segreto perché, come annunciato qualche giorno prima del fatidico sì proprio attraverso i suoi social da Beatrice Valli, l’intenzione della coppia era quella di riservare per sé questo giorno senza condividerlo con paparazzi e telecamere.

Nozze dunque blindatissime per una delle coppie più amate del salotto dei sentimenti di Uomini e Donne. Tantissimi i vip arrivati sulla bellissima isola partenopea per prendere parte alla cerimonia e tra questi Alena Seredova con il compagno, ma anche Bianca Atzei, Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo. Damigelle, le sorelle di Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli.

In realtà, per quanto abbiano cercato di tenere lontane le telecamere dal loro giorno magico, sono sbucate comunque sui social immagini e video, seppur brevi, di questa meravigliosa cerimonia.

Ma, come mai tutta questa segretezza da parte della coppia formatasi a Uomini e Donne? A quanto pare, Marco Fantini e Beatrice Valli avrebbero firmato un’esclusiva per trasmettere le loro nozze su Real Time in un docufilm che dovrebbe uscire a breve. In ogni caso, sia lei che Marco hanno aggiornato i loro follower comunicando di essere diventati finalmente marito e moglie.