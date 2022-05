Eros Ramazzotti, dopo Michelle inchiodato con un’altra bellissima bionda | FOTO

Eros Ramazzotti, un’altra bellissima bionda entra nella sua vita dopo Michelle. Ecco con chi è stato inchiodato l’artista di fama internazionale. I fan sono rimasti a bocca aperta. E chi lo avrebbe mai detto?

Che grande sorpresa per i follower di Eros Ramazzotti. Avete visto con chi è stato beccato il famosissimo cantante? Dopo Michelle Hunziker, un’altra bionda lo ha conquistato: lei è super famosa oltre che una donna davvero affascinante.

Eros Ramazzotti beccato con un’altra bellissima bionda

Tra i cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano ma non solo, perché conosciutissimo anche all’estero dove è amatissimo proprio come nel nostro bel Paese, c’è Eros Ramazzotti.

L’artista ha avuto e continua ad avere una carriera sfavillante. Sicuramente Ramazzotti si è fatto conoscere non soltanto per il suo talento e la sua bravura nella musica ma anche per il suo matrimonio complicato con una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, Michelle Hunziker.

Proprio loro, Eros e Michelle, sono stati una delle coppie più belle dello showbiz italiano. La loro relazione è terminata però a seguito di un periodo molto complicato vissuto dalla svizzera.

Nonostante tutto, oggi hanno messo da parte i rancori e i dissidi e sono ottimi amici. Michelle, però, è acqua passata, nel cuore di Eros sono arrivate diverse donne ma nessuna di loro lo ha veramente conquistato, almeno fino ad ora.

Avete visto con chi è stato inchiodato il cantante? Proprio con lei, una bionda dalla bellezza stratosferica e soprattutto famosissima.

Chi è la donna famosa beccata insieme al cantante

Si è formata per caso una nuova coppia? Eros Ramazzotti, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano è stato beccato in compagnia di una bionda stratosferica. La lei in questione è niente popò di meno che Diletta Leotta.

Il famosissimo cantante e il volto noto di DAZN hanno trascorso una serata insieme. Che cosa sta succedendo tra di loro? Si respira amore nell’aria? Per il momento non possiamo dire che i due siano una coppia, almeno nella vita, ma sicuramente sono grandi amici.

Diletta ed Eros hanno preso parte insieme ad uno spettacolo organizzato da Rosario Fiorello, Fiorello presenta Fiorello, che si è tenuto al teatro Arcimboldi di Milano. La giornalista sportiva si è scatenata in una serata contornata da musica e canti, insieme a lei Eros Ramazzotti che, fianco a fianco, sorride e scherza con il volto noto di Sky.

A riprendere alcuni momenti della lieta serata è stata proprio la Leotta che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un filmato nella quale la si vede felice e scatenata accanto a Eros Ramazzotti.

Diletta Leotta continua a far parlare di sé. Dopo la relazione sentimentale turbolenta che ha chiuso con l’attore turco Can Yaman, oggi pare sia felice accanto a Giacomo Cavalli, un noto modello.

Tuttavia la giornalista sportiva tende a mantenere riservato il suo privato per cui non abbiamo ulteriori informazioni circa questa relazione che dovrebbe però andare avanti già da diversi mesi. In ogni caso, anche se Diletta ed Eros non sono una coppia come molti vorrebbero, i due insieme appaiono ugualmente bellissimi e fanno sognare i fan.