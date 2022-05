Delia Duran, la ‘pesante vendetta’ ad Alex Belli: beccata a cena proprio con lui | FOTO

Delia Duran, arriva la ‘pesante ripicca’ nei confronti di Alex Belli: beccata a cena proprio con lui. E chi se lo sarebbe mai aspettato da lei? I fan sono rimasti a bocca aperta.

Delia Duran beccata in dolce compagnia di un altro uomo, ma il gentleman in questione non è il compagno Alex Belli. La modella venezuelana è andata a cena proprio con lui. Che smacco all’ex gieffino!

Delia Duran e la ‘vendetta’ nei confronti di Alex Belli

Delia Duran ormai è la primadonna di social, di gossip e pettegolezzi. La fidanzata di Alex Belli si è fatta conoscere per la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il programma nel quale per un brevissimo periodo di tempo ha preso parte insieme al compagno, l’ex attore di Centovetrine.

La loro storia d’amore è sempre stata tormentata e caratterizzata da bassi più che da alti ma, lontano dal bunker di Cinecittà, una volta spentisi i riflettori della casa più spiata d’Italia, i due sono riusciti a risolvere i loro problemi e oggi sembrano una coppia felice.

Solo qualche mese fa, entrambi, avevano annunciato all’Italia il desiderio di allargare la famiglia e di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per via di alcuni problemi di salute che non permettono loro di diventare genitori naturalmente.

Le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele ma l’ultimo gesto della Duran ha spiazzato tutti. Avete visto che cosa ha combinato la modella venezuelana? Beccata a cena proprio con lui. E chi lo avrebbe mai detto?

La modella venezuelana a cena con lui

Delia Duran beccata a cena in compagnia di un altro uomo e no, il lui in questione non è Alex Belli. La modella venezuelana si è mostrata insieme ad Alessandro Filippi. Bella e seducente, con un abito rosso fuoco lungo che mette in risalto il suo décolleté prosperoso e la sua figura esile, la ex gieffina si è concessa una cena con questo uomo elegante e dal grande papillon.

Ma di chi si tratta? I fan della coppia Belli-Duran possono stare tranquilli. Alessandro Filippi è uno dei migliori amici di Alex Belli nonché il make up artist personale di Delia Duran. La modella venezuelana e Alex, l’ex attore di Centovetrine, sono stati invitati a Cannes in occasione della prima del film ‘Nostalgia’.

Pertanto, i due sono atterrati in Costa Azzurra e comportandosi come dei veri e propri divi del cinema, hanno sfilato sul red carpet suscitando non poche critiche e polemiche. Alessandro Filippi non è soltanto il make-up artist di Delia Duran ma anche uno dei suoi migliori amici.

Anche in questa occasione speciale, l’ex gieffina l’ha voluto al suo fianco: è stato proprio lui che ha curato il suo look durante questa serata eccezionale a Cannes. Dunque nessun tradimento all’orizzonte, le cose tra Alex e Delia procedono a gonfie vele per la gioia dei fan che adorano alla follia questa coppia.