Alex Belli senza freni, rissa furibonda proprio con lui ‘per colpa’ di Delia | VIDEO

Alex Belli ‘rissoso’, scoppia la lite proprio con lui ‘per colpa’ di Delia. Un video mostra tutto. Ecco che cosa sta succedendo tra due chiacchieratissimi protagonisti del piccolo schermo. I dettagli.

Alex Belli perde il controllo e scatta la ‘rissa furibonda’ con un amatissimo personaggio del piccolo schermo. La colpa? Tutta di Delia. Vediamo che cosa è successo.

Alex Belli senza freni

L’ex attore di Centovetrine ed ex gieffino, torna di nuovo al centro dell’attenzione. A far parlare è stavolta, il suo atteggiamento: senza freni, il compagno di Delia Duran perde la pazienza con lui e la ‘colpa’ sapete chi di è? Tutta della modella venezuelana.

Che cosa è successo tra i due ex gieffini? Perché il fotografo ha perso la pazienza e si è infuriato? I social hanno accolto il suo sfogo. Alex Belli è sempre stato al centro delle polemiche già durante la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Durante il noto reality Mediaset fece parlare di sé per mesi per via del triangolo amoroso messo in piedi con Soleil Sorge e Delia Duran. Oggi, seppur indirettamente, torna ad essere protagonista delle polemiche ma questa volta sui social. Ecco perché sta facendo discutere tutta Italia.

L’ex gieffino e Delia Duran coinvolti in una ‘rissa’

Alex Belli e Delia Duran protagonisti di una ‘rissa furibonda’ con lui, un amatissimo personaggio dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi: stiamo parlando di Nicolas Vaporidis. Nel corso dell’ultima diretta del famoso survival game, la modella venezuelana è stata ospite in studio per difendere la sua migliore amica, Lory Del Santo.

Durante un collegamento con l’Honduras, la ex gieffina ha colto l’occasione per parlare con Nicolas Vaporidis e dinanzi a tutti ha cercato di ‘umiliarlo’ affermando che è una persona scorretta dato che sparla di Lory che invece ha sempre portato massimo rispetto nei suoi confronti.

Con la calma e la pacatezza che dà sempre lo contraddistinguono, Nicolas Vaporidis contrattacca alle accuse di Delia invitando la modella venezuelana a guardare con più attenzione il programma ed elencando tutte le malefatte che Lory Del Santo ha realizzato nei suoi confronti, poi, interrompe il collegamento con un ‘ciao bella’ dedicato proprio alla modella venezuelana.

Il pubblico in studio fa un’ovazione: tutti gli applausi sono per Nicolas e Delia diventa regina delle polemiche. Alex Belli cerca di sistemare la situazione e sui social interviene attaccando anche lui Nicolas Vaporidis e dichiarando che un uomo che utilizza espressioni forti come ‘buffona’ nei confronti di una donna che ha avuto una vita travagliata e tante sofferenze come Lory Del Santo, non dovrebbe permettersi di parlare in questa maniera.

Il pubblico dell’Isola ma anche il popolo dei social è però dalla parte di Nicolas: Alex e Delia con le loro frecciatine e i loro interventi pungenti non piacciono ormai più a nessuno.