Al Bano, matrimonio distrutto: l’ha tradito con un attore | Lo conosciamo da anni

Il cantautore italiano Al Bano Carrisi ha appena compiuto 79 anni ma c’è un retroscena del suo matrimonio che forse non conoscevate. Vediamo di cosa si tratta.

Al Bano Carrisi e Romina Power sono degli artisti straordinari che hanno tenuto alta l’attenzione non solo con la loro musica ma anche con la loro vita privata.

Al Bano spegne 79 candeline

Il cantante pugliese Al Bano ha da poco compiuto 79 anni. Per lui non sono mancati i numerosi auguri e messaggi, soprattutto sui social. Non è mancato il messaggio da parte della ex moglie Romina Power in cui gli ha augurato tanta felicità.

Immediato il botta e risposta di Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano che ha voluto augurare all’amore della sua vita buon compleanno con una foto insieme. Proprio dalle Lecciso, Carrisi ha avuto una figlia che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo.

Jasmine ha partecipato proprio con il papà al talent The Voice Senior in qualità di giudice.

Il tradimento

La storia d’amore di Al Bano e Romina Power ha fatto tanto sognare, anche se ha dovuto affrontare numerose difficoltà. Sul declino della loro storia d’amore ha influito molto la scomparsa della figlia Ylenia.

La coppia è tornata insieme, ma soltanto per esibirsi, qualche anno fa, scatenando una grande gioia da parte dei fan. La loro relazione, però, non è mai ripresa. Tra i motivi della loro rottura, stando a quanto riportato da un settimanale tedesco, ci sarebbe anche una relazione extraconiugale di Romina Power con l’attore siciliano Lorenzo Crespi. Erano gli anni ’90.

Benché ci sia stato questo tradimento, che la coppia ha visto come una vera macchia sul loro matrimonio, Al Bano e Romina hanno continuato ad essere civili e professionali, tanto di tornare a calcare i palcoscenici insieme, per amore dei fan e della musica.

Lorenzo Crespi, però, nel 2019 tornò a parlare della relazione con l’artista americana. Su Twitter, infatti, scrisse un messaggio che sembrava essere rivolto proprio al cantante pugliese:

“È inutile che mi fai chiamare dai tuoi amici giornalisti. fai l’uomo…chiedi scusa pubblicamente alla mia famiglia per quelle telefonate che hai fatto tempo fa, di me non mi importa nulla. Ma chiedi scusa a mia madre… e io mi dimentico tutto”.

Dal tweet di Crespi, sembrerebbe che i due non si siano mai chiariti di persona e che la rabbia sia ancora accesa.