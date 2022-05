Soleil Sorge incontrollabile, scatta il putiferio: brutale rissa con Alex Belli | FOTO

I due famosi ex vipponi tornano a far notizia, l’opinionista Soleil Sorge attacca ferocemente Alex Belli scatenando una rissa feroce. Ecco tutti i dettagli su quanto è successo e qual è stata la reazione di entrambi.

Come ben sarete entrambi negli ultimi mesi hanno attuato incredibilmente l’attenzione del pubblico e non solo per via della loro vicinanza avvenuta sotto gli occhi di tutti. per chi non lo sapesse i due hanno letteralmente generato un triangolo amoroso all’interno della casa più spiata di tutti i tempi, ovvero il Grande fratello Vip. I due hanno attirato non solo il giudizio dei telespettatori ma perfino di innumerevoli grandi volti del mondo dello spettacolo.

La loro vicinanza appunto ha creato una situazione del tutto incontrollabile che ha poi attirato l’interesse di molti. Anche se inizialmente entrambi hanno confessato di essersi innamorati l’uno dell’altra, l’ex vippone ha comunque preso una decisone ben lontana dalle parole da lui spesso affermate. Lui infatti ha scelto la sua futura moglie Delia Duran, sembra quindi che il suo sia stato semplicemente un avvicinamento dettagliatamente calcolato per ottenere più dinamiche da vendere all’interno del programma condotto dal famoso Alfonso Signorini.

In queste ultime settimane sembrava che la loro storia faceva ormai parte del passato, solo qualche ora fa però qualcosa ha stravolto completamente la quotidianità di entrambi. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e qual è stato il fattore dominante che ha fatto perdere letteralmente la pazienza all’ex vippona.

Soleil Sorge si scaglia contro Alex belli, scoppia il putiferio tra i due: tutti i dettagli a riguardo

Entrambi dopo il reality che hanno preso strade diverse e si sono allontanati definitivamente cercando in tutti i modi di dimenticare ciò che è accaduto. Lei infatti ha preso parte al programma televisivo condotto dalla famosa Barbara D’Urso, ovvero La Pupa e Il Secchione, come opinionista. Lui invece ha continuato a portare avanti alcuni suoi progetti assieme a Delia Duran.

Da allora quindi i loro percorsi non si sono più incrociati tranne ovviamente in alcuni ambiti lavorativi. Come vi abbiamo già anticipato però nelle ultime ore qualcosa è completamente cambiato. Pare infatti che l’attuale opinionista ha rilasciato un’intervista a Giuseppe Porro dove ha parlato appunto di lui. Questo ha fatto letteralmente infuriare Alex, il quale ha deciso di pubblicare un tweet contro di lei.

Tieni, prenditi sti click 😘

ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona Xoxo #yourewelcome https://t.co/NsHZBg5IZA — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) May 26, 2022

Soleil a questo punto, come potete ben vedere, ha risposto a sua volta senza trattenersi affatto. “Tieni, prenditi sti click ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona Xoxo”. Questa è la risposta della ragazza alle accuse di Alex.