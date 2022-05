“Luce gratis”, così la bolletta non la paghi per anni legalmente: che genialata!

Non tutti sanno che grazie a un sistema di energia rinnovabile è possibile disporre di luce gratis per parecchi anni.

In una casa qualunque, le bollette dell’elettricità e del gas si fanno sentire ogni mese o due.

Il loro arrivo non è affatto benvenuto e, addirittura, di recente sono preoccupanti. Questo inconveniente energetico si sta traducendo in una situazione di tensione per diversi Paesi e per le famiglie.

Per il momento gli aumenti dei prezzi non hanno subito grandi cambiamenti, soprattutto per merito dell’intervento dei governi. Ad ogni modo, il gas e l’elettricità generano condizioni di dipendenza economica per i Paesi che producono o esportano energia.

In teoria, bisognerebbe riuscire a generare energia in grandi quantità con un costo ridotto o completamente gratuita. Più o meno al pari dell’energia del sole, che da milioni di anni riscalda il pianeta Terra.

Nel frattempo, l’Europa intende promuovere politiche che consentano di ridurre, anche di molto, la dipendenza dalle fonti energetiche.

Per lo meno per quanto riguarda le abitazioni, è in programma l’adozione di pannelli solari sulle case in tutti i Paesi dell’Unione. In effetti, a quanto pare, le cosiddette energie rinnovabili in futuro saranno sempre più preferite.

Paesi come la Francia, al fine di ridurre i costi dell’energia, avrebbero realizzato numerose centrali nucleari. A questo punto, per vent’anni hanno accumulato una grande quantità di scorie radioattive sul loro territorio.

Gli ultimi progressi scientifici, per fortuna, lasciano intravedere la possibilità di una fusione nucleare. Si tratta di un principio diverso rispetto a quello attuale, secondo il quale l’energia potrebbe essere ricavata dalla materia, in modo quasi gratuito e non inquinante.

Questo principio, tuttavia, necessita di alcuni anni per essere realizzato concretamente.