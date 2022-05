Incredibile, presto petali a UeD: Gemma esce proprio con lui dallo studio | FOTO

La famosa dama lascia tutti senza parole, proprio lei a breve lascerà il programma televisivo UeD assieme a lui. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta e quando accadrà.

Lei fa parte del trono over da ormai moltissimi anni, sono numerose infatti le frequentazioni portate aventi in tutto questo tempo. Purtroppo però per lei non è mai arrivato l’amore della sua vita. Proprio per questo motivo lei continua a partecipare al programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. D’altronde lei è diventata ormai un personaggio incredibilmente essenziale all’interno del dating show. Il trono over infatti vanta della sua presenza ottenendo numeri di ascolti davvero impressionanti.

Inoltre il suo rapporto con la famosa opinionista non passa di certo inosservato anzi è principalmente l’argomento che interessa maggiormente ad alcuni telespettatori. Insomma, il suo percorso fra gli innumerevoli alti e bassi non ha ancora ottenuto il risultato sperato ma lei di certo non si arrende davanti alle difficoltà. Proprio per questo motivo infatti tenta ancora di trovare la sua dolce metà anche se ogni rapporto iniziato nello studio non l’ha soddisfatta particolarmente ed anzi l’ha fatta particolarmente soffrire.

Pare però che negli ultimi giorni qualcosa sia completamente cambiato poiché nella sua vita è finalmente entrata una persona che non ha affatto intenzione di uscirne ed anzi è particolarmente motivato a dimostrarle ciò che prova per poter porre fine alla sua collaborazione con il programma ed iniziare una nuova vita insieme. Vediamo quindi nel dettagli che cosa è successo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

Gemma Galgani trova finalmente l’amore della sua vita, a breve lascerà il programma proprio con lui: i dettagli

In questi ultimi giorni tutti i presenti all’interno dello studio hanno assistito ad una scena del tutto inaspettata. La dama ha infatti dato modo di incuriosire nuovamente il pubblico proprio per via di un suo nuovo rapporto. Ebbene, a quanto pare per lei è sceso un uomo particolarmente sicuro di sé a corteggiarla. Lui si chiama Giovanni ed ha deciso di cambiare la vita di Gemma.

Appena si è presentato nello studio infatti ha iniziato a stupire il pubblico per via della sua forte autostima. Dopo i convenevoli appunto e dopo essersi accomodato davanti alla dama ha subito affermato ciò che le ballava per la mente. “Sono sicuro che io ti porterò fuori da questo programma, ovviamente se tu lo vuoi.” Queste sono le sue parole, le quali hanno stupito tutti i presenti. La stessa dama è rimasta a bocca aperta e Tina ha affermato che, se un giorno dovesse riuscirci davvero lei si offrirà volontaria per costruirle una statua in suo onore.

Gemma presto fuori dallo studio di Uomini e Donne 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/WMIQP1Gzfj — Marietta (@Mariettamitica) May 29, 2022

Insomma l’opinionista ha cercato di sdrammatizzare questo momento assurdo. Pare però che le intenzioni dell’uomo sono davvero sincere. Per questo motivo infatti non ci resta che aspettare per capire effettivamente cosa accadrà nei prossimi giorni.