Emma Marrone, altro che Stefano: spunta il suo ‘nuovo amore’ | Lo conosce tutta Italia

Emma Marrone è sempre stata al centro dei gossip per via della sua discussa storia d’amore con Stefano De Martino. Oggi è tornata al centro dei riflettori per un altro “nuovo amore”, che conosciamo tutti: scopriamo di chi si tratta.

Emma Marrone, una delle cantanti più amate e note del panorama della musica italiana. Recentemente, la vita sentimentale dell’artista pugliese è tornata a far discutere, per via di uno scatto con un uomo molto famoso a cui è legatissima. Avete capito di chi si tratta? Hanno un rapporto davvero speciale: scopriamo di più.

La vita privata di Emma Marrone

Emma Marrone, dopo la sua partecipazione nel 2010 ad Amici De Maria De Filippi, ne ha fatta di strada. Oggi è considerata una delle cantanti più talentuose ed è una delle più amate del panorama musicale italiano.

Oltre che per la sua voce che emoziona milioni di persone, ha attirato l’attenzione anche per le sue vicende amorose, infatti, è finita spesso nel mirino di paparazzi curiosi, già da quando era un’allieva del talent di Canale 5.

Impossibile dimenticarsi, la discussa storia d’amore con Stefano De Martino, conosciuto proprio all’interno della scuola di Amici. La loro relazione finì al centro della cronaca rosa, perché lui la tradì con Belen Rodriguez.

Negli anni successivi, Emma Marrone si innamorò dell’attore Marco Bocci, ma i due presero strade diverse dopo pochissimo tempo. Da quel momento non ha mai avuto relazioni ufficiali, ma solamente dei brevi flirt.

Ultimamente ha attirato l’attenzione del pubblico per una dolcissima foto con un uomo molto famoso, al quale è tantissimo legata: scopriamo di chi si tratta.

Il “nuovo amore” di Emma Marrone

La bellissima 38enne è single, ma nei giorni scorsi, in occasione del suo compleanno è stata beccata con un noto cantante. I due sono legati da una profonda amicizia, anche se diversi fan sperano in un avvicinamento.

L’uomo in questione sarebbe proprio Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. Il cantante ha deciso di fare gli auguri di compleanno a Emma, pubblicando una foto di loro due insieme, con la seguente scritta:

“Auguri amore bello.”

Tra i due c’è un bellissimo rapporto e da sempre migliaia di fan vorrebbero vederli insieme. Dopo la pubblicazione di questo scatto sui social la reazione di alcuni utenti non si è fatta attendere.