“Costretto all’eutanasia”, Carolina di Monaco sconvolta dalla malattia

Carolina di Monaco distrutta, la sorella di Alberto II informata di una terribile decisione: proprio lui vuole ‘ricorrere all’eutanasia’. Nuovo dramma nella vita della principessa monegasca.

La sorella di Alberto II non trova pace. Dopo i problemi che ha dovuto affrontare con il ritorno a corte di Charlene di Monaco, ora per lei arriva un’altra batosta: proprio lui ‘vuole farla finita con l’eutanasia’.

Carolina di Monaco sconvolta

La sorella di Alberto II e di Stéphanie di Monaco è considerata il punto di riferimento per la famiglia Grimaldi ma anche per i sudditi del Principato: è lei che da sempre detiene insieme al fratello Alberto le redini di una delle dinastie più antiche del mondo.

Nel periodo di assenza di Charlene Wittstock che è stata costretta a stare lontano dagli impegni reali e dal palazzo per oltre un anno, a causa di alcuni problemi di salute, Carolina e Alberto hanno gestito insieme e al meglio il Principato.

La vita della Grimaldi non è mai stata semplice. Tra delusioni d’amore e drammatici lutti, si è dovuta alzare più volte dopo cadute morali che le hanno spezzato il cuore in mille pezzi. Ora che sembrava essersi ripresa, arriva per lei un’altra batosta: proprio lui vuole ricorrere all’eutanasia.

Nuovo dramma per la principessa monegasca: ‘lui vuole l’eutanasia’

Carolina di Monaco è devastata. Uno dei suoi più cari amici, Alain Delon, ha fatto una confessione che l’ha lasciata senza parole: vuole ricorrere all’eutanasia per porre fine alla sua vita.

Il famoso attore francese che ha vissuto per tanti anni nel Principato, è legato da sempre alla famiglia Grimaldi e in particolare a Carolina con la quale si dice abbia avuto in passato anche un fugace flirt.

I due si sarebbero dovuti incontrare recentemente per presentare un progetto solidale dedicato ai bambini e agli animali ma il covid e la malattia dell’attore francese che è stato colpito da un ictus nel 2019 dal quale non si è ancora ripreso, ha messo tutto in stand-by.

La decisione di Alain Delon ha sconvolto la principessa Grimaldi. In un’intervista rilasciata a Paris Match, Alain Delon ha confessato di essere favorevole al suicidio assistito, una pratica legale in Svizzera dove lui risiede adesso stabilmente, e a cui si vedrà ‘costretto’ a ricorrere se malattie e dolore diventeranno insopportabili.

Queste le sue parole:

“La trovo una cosa logica e naturale. Da una certa età, da un certo momento, abbiamo il diritto di partire con calma senza passare per ospedali, iniezioni o cose del genere…”.

La sua scelta, qualora dovesse effettivamente realizzarsi, getterebbe la sorella di Alberto II in una crisi profonda: Alain Delon è uno dei suoi più cari amici e rinunciare a lui sarà per lei devastante.