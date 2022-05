Bonus vacanze 2022, con tutti questi soldi fai un viaggio da sogno: richiedilo ora

Tra tanti incentivi interessanti, torna anche quest’anno il Bonus vacanze 2022 per viaggiare gratis (o quasi) in tutto il territorio italiano. Una vera e propria manna dal cielo considerando la crisi post-pandemica e gli ultimi due anni trascorsi tra panico e restrizioni.

Manco a dirlo, l’anno scorso il Bonus vacanza si è rivelato un grande successo e non poteva essere altrimenti. L’agevolazione permette alle famiglie italiane di godersi qualsiasi meta turistica italiana gratis o con forti sconti.

Chiariamo subito un dettaglio: il Bonus vacanze non deve essere confuso con il Bonus vacanza INPS che è destinato esclusivamente agli studenti. A chi spetta il Bonus vacanza 2022? Quali sono i requisiti e come richiederlo? Qual è l’importo massimale erogato?

Bonus vacanze 2022: a chi spetta, requisiti

Lo scorso anno, per ottenere il Bonus vacanza, era previsto un limite reddituale ovvero un ISEE non superiore a 40mila euro. Nonostante questo limite, il bonus ha ottenuto un grande successo. Figuriamoci quest’anno visto che c’è una novità importante.

Il Bonus vacanze 2022 non prevede nessun limite reddituale, nessun requisito. Questo è il grande punto di forza del bonus vacanza 2022. Visto che non è richiesto alcun vincolo ISEE, tutti potranno richiederlo ed ottenerlo.

Non essendoci alcun vincolo reddituale, nel 2022 si prevede dunque un boom di richieste. Conviene affrettarsi per cogliere al volo l’occasione di godersi una vacanza gratis (o quasi).

Bonus vacanza 2022: come fare domanda

Tutti possono richiedere il Bonus vacanze 2022 ma come richiederlo?

Non è possibile rispondere in modo esauriente a questa domanda perché, ad oggi, una piattaforma dedicata per le richieste non è ancora stata avviata. Il bonus funziona così: prevede innanzitutto una prenotazione da effettuare presso una struttura ricettiva che aderisce all’iniziativa.

Facciamo un esempio: la Regione Lazio ha predisposto il sistema “Più notti, Più sogni. +Experience” con un meccanismo di partecipazione molto semplice. Tutti coloro che rientrano nei requisiti (quindi, nel 2022, tutti) riceveranno in regalo giornate in più di vacanza, a patto che la struttura in cui si intende fare la prenotazione aderisca all’incentivo.

In sostanza, c’è da dire che non esiste un vero e proprio bonus vacanza 2022 standard a livello nazionale. Ogni Regione italiana si sta impegnando per promuovere il turismo con iniziative molto interessanti.