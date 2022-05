Alberto di Monaco, com’è diventato il piccolo Alexandre? Ha la fila dietro per quant’è bello

By

Come in molti sapranno, Alberto di Monaco ha due figli di nome Jaques e Gabriella avuti da Charlène. Ma non tutti sanno che il principe ha anche un altro figlio, Alexandre. Lo avete mai visto? E’ davvero bellissimo: conosciamolo meglio.

Il principe di Monaco, in passato ha avuto una vita sentimentale davvero turbolenta, infatti, spesso è stato al centro dei gossip. Oggi è sposato con Charlène, ma in passato ha avuto anche un’altra ex compagna con il quale è nato il primogenito di Alberto. Lui si chiama Alexandre Coste ed è un ragazzo davvero bellissimo, fa impazzire tutte le donne. Siete curiosi di scoprire qualcosa di più? Conosciamo meglio il giovane.

Alexandre, chi è il figlio di Alberto Di Monaco: è bellissimo | FOTO

Alberto di Monaco oggi è sposato con la bellissima Charlene, ma in passato è stato un vero latin lover, infatti, ha avuto diverse relazioni. Una delle sue storie più importanti è stata quella con la bellissima Nicole Coste.

La loro relazione non è durata molto, ma i due erano davvero innamorati. Dal loro amore è nato un bellissimo ragazzo, Alexandre. Lui oggi ha 20 anni e con la sua bellezza ha incantato tutti. Alto e con il sorriso smagliante, non è affatto passato inosservato. Dalle foto che abbiamo visto, è molto cresciuto, incredibile come sia diventato così bello.

Alberto di Monaco e il rapporto con Alexandre

Malgrado Nicole Coste e Alberto di Monaco abbiano preso strade diverse, i due sono rimasti in ottimi rapporti. La donna, più volte ha raccontato del bellissimo rapporto tra il principe e loro figlio. In particolare, durante una rivista rilasciata a Chi, ha rivelato:

“Alberto si è impegnato fin dall’inizio a essere presente e a far entrare a poco a poco il figlio nella sua famiglia (…) E’ molto protettivo nei suoi confronti. Lui mi aiuta quando sono in difficoltà”.

Alexandre ha un bellissimo rapporto con entrambi i genitori. In particolare con Alberto. Nicole ha anche spiegato che tra il giovane 20enne e il principe c’è molta intesa, infatti, si somigliano molto caratterialmente e ciò li rende davvero complici.

Quando il principe ha del tempo libero, lo trascorre proprio con il suo primogenito. I due amano svolgere molta attività fisica oppure parlare di temi di attualità e politica. Insomma, hanno molto interessi in comune ed è davvero bellissimo che abbiano questo fantastico rapporto.