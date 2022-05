“Ne soffre da anni”, Charlene di Monaco, la rara malattia di cui soffre | Salta fuori tutto

Che terribile notizia per i sudditi del Principato e per i sostenitori di Charlene di Monaco. Proprio lei, l’amata principessa, ha una rara malattia che rende complicata la vita di tutti i giorni. Spunta fuori solo ora un dramma tenuto sempre nascosto.

Spunta fuori un’altra terribile verità sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco. Ecco la rara malattia di cui la moglie di Alberto II soffre. Dopo anni, solo ora viene fuori il segreto custodito dalla sovrana.

Charlene di Monaco, salta fuori il drammatico retroscena sulle sue condizioni di salute

La moglie di Alberto II continua ad essere protagonista del gossip ma stavolta non per la crisi matrimoniale con il sovrano monegasco di cui si parla da mesi, ma ancora una volta, per le sue condizioni di salute.

Per più di un anno, la principessa sudafricana è stata ricoverata tra ospedali e cliniche di riabilitazione per rimettersi in sesto prima, a causa una terribile infezione che ha colpito alcuni organi vitali, e poi, per riprendersi da una forte depressione e un terribile esaurimento derivante dal forte stress provato a causa del ricovero e della lontananza soprattutto dai figli Jacques e Gabriella.

Ora che le cose sembravano andare per il meglio, spunta fuori un retroscena sulla sua salute di cui nessuno sapeva nulla: la principessa di Monaco soffre di una malattia rara che mette a repentaglio la sua vita. Scopriamo di che cosa si tratta.

Qual è la malattia rara di cui soffre la principessa monegasca

Ansia e preoccupazione per i sudditi del Principato e per i sostenitori di Charlene: la principessa sudafricana ha tenuto nascosto fino ad ora un’altra terribile malattia di cui soffre. Si tratta di una patologia rara che mette in serio pericolo la vita di chi si ritrova costretto a combattere contro di essa ogni giorno: stiamo parlando dell’epilessia.

Fa sapere il magazine Qui Paris, che la moglie di Alberto di Monaco ha avuto il suo primo attacco epilettico a seguito di un trapianto osseo. A causa dell’epilessia, la principessa sarebbe addirittura svenuta.

Oggi deve tenere sotto controllo questa malattia rara perché da un momento all’altro l’epilessia potrebbe ripresentarsi. La madre dei gemellini Jacques e Gabriella ha dovuto quindi far fronte anche ad altri problemi di salute di cui però nessuno sapeva nulla.

Le crisi epilettiche possono essere provocate purtroppo anche dallo stress emotivo e Charlene ne sa qualcosa. Questo è quanto scrive il settimanale francese:

“Lontana dai suoi figli, la principessa era molto sotto pressione, con la consapevolezza che gli occhi di tutto il mondo erano puntati su di lei, aumentando il suo stress”.

Fortunatamente, la moglie di Alberto II adesso riesce a tenere sotto controllo la situazione. Attualmente non si trova a Monaco ma, secondo fonti vicine alla famiglia Grimaldi, si sarebbe rifugiata nuovamente a Roc Agel per riposarsi.