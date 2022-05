Malore per Ida a UeD, abbandona lo studio: preoccupazione alle stelle | VIDEO

Ecco cos’è successo alla bella dama di UeD, colpita da un malore in diretta, mentre Maria De Filippi voleva portare avanti la trasmissione.

Uno scontro avvenuto nel corso dell’ultima puntata di UeD ha provato molto la dama del trono over, Ida Platano, che ha dovuto abbandonare lo studio.

Maria De Filippi si è accorta del malore e ha immediatamente preso le sue difese. Continuare a leggere l’articolo per scoprire tutti i dettagli e soprattutto per vedere il video dell’accaduto.

Un nuovo scontro a UeD

Lo scontro avvenuto durante l’ultima puntata di uomini e Donne ha coinvolto Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama e il cavaliere del trono over, come tutti sappiamo, hanno avuto una storia d’amore molto intensa e travagliata, che è stata mostrata anche a Temptation Island.

Dopo anni di tira e molla, la coppia ha deciso di interrompere ogni tipo di relazione, fino a quando Riccardo non si è ripresentato al trono over di canale 5 per conoscere una nuova donna. Durante il suo ritorno, era presente in studio anche Ida Platano, che si è mostrata prontamente interessata a riprovarci con Riccardo.

I due, quindi, si stanno rifrequentando, però già qualcosa non va. Tutto non sta andando secondo i piani di Ida!

Il culmine di questa nuova conoscenza è stato raggiunto durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Continuate a leggere per scoprire cosa è successo.

Un malore per Ida Platano

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono rimessi al centro dello studio per un nuovo confronto.

Al centro del dibattito, la loro ultima cena, nella quale sono stati bene, ma è mancato il bacio. A sottolinearlo è soprattutto Ida, che ha ammesso che si aspettasse il contatto fisico con il bel cavaliere.

Ancora una volta, però, Riccardo non vuole dichiarare i suoi sentimenti e non vuole sbilanciarsi più di tanto.

Ciò causa un crollo di nervi a Ida, che inizia a tremare ed è costretta ad abbandonare lo studio. Ecco di seguito il video che mostra il tremore di Ida, mentre Maria de Filippi si rende conto che la donna non sta bene.

E voi cosa ne pensate del ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo? Pensate che i due dovrebbero ammettere palesemente di amarsi o che sarebbe meglio se lasciassero stare? Fatecelo sapere!