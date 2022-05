Ida Platano, dopo Riccardo si era consolata proprio con lui: è famosissimo | FOTO

Ida Platano, dopo Riccardo Guarnieri si era consolata con un famosissimo. Il lui in questione lo conoscete tutti, è un personaggio molto chiacchierato del piccolo schermo. Vediamo di chi si tratta.

Che grande sorpresa per i telespettatori di Uomini e Donne! Sapete con chi è stata Ida Platano dopo la fine della sua relazione con Riccardo? Lui è famosissimo. Ecco chi l’ha consolata in un momento complicato della sua vita sentimentale.

Ida Platano, star di Uomini e Donne

Sicuramente la parrucchiera bresciana si può considerare una protagonista di primo livello della trasmissione di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi da oltre 25 anni continua ad appassionare i telespettatori mostrando loro le vicende sentimentali di giovani ragazzi e ragazze ma anche dame e cavalieri che vogliono mettersi in gioco e trovare l’amore.

La parrucchiera bresciana è presente nel salotto dei sentimenti mariano da ormai diversi anni e proprio nello studio di Maria De Filippi ha conosciuto Riccardo Guarnieri, l’uomo più importante della sua vita, quello con il quale stava addirittura per convolare a nozze.

Purtroppo, la loro relazione si è conclusa in maniera davvero drammatica e anche se oggi entrambi sono nuovamente presenti nel salotto di UeD, continuano a scontrarsi. Proprio nell’ultima puntata di famoso dating show è andato in onda uno scontro accesissimo tra i due ex fidanzati che se ne sono dette di ogni, chiudendo, questa volta sembra definitivamente, in maniera davvero brusca.

Riccardo non è stato però l’unico uomo nella vita di Ida. Sapete con chi si è consolata la parrucchiera dopo la fine della sua relazione con Riccardo, qualche tempo fa? Proprio con lui, un personaggio famosissimo del piccolo schermo.

La dama di UeD è stata proprio con lui

Riccardo e Ida ormai sono ai ferri corti. Gli spettatori hanno potuto assistere ad una discussione davvero animata nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne: questa volta sembra che tra la parrucchiera bresciana e il cavaliere tarantino ormai non ci sia più nulla da fare, il loro rapporto è irrimediabilmente devastato.

Ida e Riccardo hanno sempre vissuto alti e bassi e più volte si sono presi, anche in passato, pause e momenti di riflessione. Sapete con chi è stata la parrucchiera bresciana dopo l’ennesimo allontanamento dal cavaliere pugliese? A consolarla ci ha pensato lui, un volto noto del salotto di Uomini e Donne: Armando Incarnato.

Ebbene, ora si spiega perché Armando abbia così a cuore la dama bresciana. Ha sempre avuto nei suoi confronti un senso di protezione, di affetto e di bene che ancora tutt’oggi continua a manifestarle.

I due hanno avuto un fugace flirt durante il quale si sono scambiati carezze e anche baci appassionati. Purtroppo le cose tra di loro non hanno funzionato ma i due sono rimasti in ottimi rapporti tanto da potersi definire l’uno importante per l’altra.

Insomma Armando è stato una persona importante nella vita della Platano e continua a esserlo ancora oggi. Lui è il primo a soffrire quando vede la sua amica stare male per Riccardo. Ci potrà mai essere un ritorno di fiamma tra la bresciana e il napoletano? Non possiamo saperlo ma insieme erano comunque davvero una coppia niente male.