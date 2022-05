Addio aria condizionata, mantieni tutta casa fresca con questo rimedio naturale | Che risparmio

Esistono trucchi e accorgimenti da provare assolutamente per dire addio all’aria condizionata e mantenere fresca la casa.

I costi dell’energia elettrica sono schizzati alle stelle, come del resto quelli del gas: risparmiare diventa sempre più vitale se si vuole arrivare a fine mese. Tanto per cominciare, se vuoi mantenere casa più fresca e risparmiare, stacca la spina degli elettrodomestici che non usi e delle luci.

Gli elettrodomestici collegati alla corrente sprecano energia e generano calore. Scopri tutti i trucchi per dire addio all’aria condizionata.

Addio aria condizionata: tende, tapparelle e piante rampicanti

Per mantenere fresca la casa bisogna scegliere filtri esterni efficaci: tapparelle abbassate nelle ore più calde della giornata, tende da sole, ombrelloni che filtrino i raggi solari per evitarci di percepire l’afa.

E’ importante pensare anche alle tende all’interno della casa: sono da preferire bianche in quanto riflettono i raggi solari e danno una maggiore sensazione di freschezza.

Un altro modo per filtrare i raggi solari consiste nel circondarsi di piante rampicanti: hanno il potere di assorbire il calore.

Occhio all’umidità, cosa fare di sera

L’umidità aumenta inesorabilmente la percezione del caldo. Ecco perché bisogna mantenere un clima secco in casa. Come? Con alcuni accorgimenti che possono benissimo sostituire un deumidificatore.

Cerca di fare la doccia o il bucato nelle ore meno calde della giornata: i vapori dell’acqua alimentano l’umidità nell’ambiente, rendono la temperatura più calda e insopportabile.

Di sera, consigliamo di fare entrare in casa più aria fresca possibile rispettando le misure di precauzione contro zanzare e ladri. Pavimento e muri (masse di grande spessore) si rinfrescano e si riscaldano lentamente. Lasciando le finestre aperte di notte, queste masse si manterranno fresche.

Come gestire la cucina

Conviene cucinare utilizzando il forno ad alte temperature o fornelli con acqua che bolle nella pentola? No, non conviene. Si suda, si sporca la cucina e si consuma gas il cui prezzo è schizzato alle stelle.

Di certo, non aiuta a mantenere fresca la casa. Non puoi mangiare insalata tutta l’estate, sia chiaro, ma puoi ridurre il più possibile la cottura a vapore o in forno che genera umidità e calore in casa.

In estate, oltretutto, preferire cibi ricchi di acqua da consumare crudi e freschi è salutare, serve per una corretta idratazione, essenziale nelle giornate calde.