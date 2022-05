Pizza con le patate di Fulvio Marino: la cosa più buona che tu abbia mai mangiato

Ecco che vi sveliamo tutti gli ingredienti e il procedimento per preparare la pizza con le patate secondo la ricetta di Fulvio Marino.

Oggi finalmente vi spiegheremo come preparare una ricetta davvero incredibile: stiamo parlando di quella della pizza con le patate.

Ha un sapore stratosferico, che siamo sicuri che piacerà sia ai grandi che ai piccini. Continuate a leggere per scoprire come la prepara Fulvio Marino di E’ sempre mezzogiorno!

Gli ingredienti della pizza con le patate

Per prepara una delle creazioni più golose di Fulvio Marino avrete bisogno soltanto di pochi ingredienti. Munitevi di ciò che vi elenchiamo di seguito e darete vita a una vera e propria specialità romana che rimarrà nella storia della vostra cucina.

Ecco di seguito tutti gli ingredienti di cui avrete bisogno.

500 grammi di farina di tipo 0

450 grammi di farina di tipo 2,

50 grammi di farina integrale

750 millilitri d’acqua fredda

4 grammi di lievito di birra

22 grammi di sale

40 grammi d’olio

q.b. di semola

200 grammi di patate a sfoglia

Ecco, invece, il procedimento che vi permetterà di preparare questa deliziosissima pizza.

Continuate a leggere!

Il procedimento di questo deliziosissimo piatto

Per prima cosa dovrete tagliare le patate a sfoglia, in modo che risultino più sottili possibile. Quindi, le immergiamo in acqua fredda per qualche ora. Ora, in una terrina, inseriamo le varie farine e aggiungiamo il lievito di birra. Quindi mettiamo l’acqua fredda e impastiamo.

Aggiungiamo il sale e lasciamo riposare per 10 minuti. Continuiamo a impastare e uniamo alla massa anche l’olio. Copriamo il tutto e lasciamolo lievitare per 24 ore in frigorifero: dopo 4 ore, però, dovremo intervenire, piegando l’impasto all’interno della terrina.

Quindi dovremo dividere l’impasto in più panetti da 700 g e dovremo metterli a lievitare per 4 ore a temperatura ambiente.

Ora allarghiamo ciascun panetto con le mani e lo inforniamo. Lo copriamo con le chips di patate ben scolate e ancora crude. Quindi, condiamo il tutto con sale e olio e procediamo con la cottura in forno statico con funzione grill a 250° gradi per circa 16 minuti.

Ecco che vi abbiamo svelato tutti i segreti della ricetta della pizza preparata da Fulvio Marino, che siamo sicuri che vi farà letteralmente impazzire! Fateci sapere se la preparerete e come vi verrà. Piacerà a tutti i vostri invitati a cena, sia ai più grandi che ai piccini.