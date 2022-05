Piccioni in balcone, corri in cucina: con questa amatissima spezia li mandi via subito

Per allontanare i piccioni in balcone siamo spinti, generalmente, a ricorrere a prodotti chimici dannosi per la salute e per l’ambiente. I rimedi drastici, mentre ci illudono di risolvere rapidamente e definitivamente il problema, possono rivelarsi pericolosi anche per gli uccelli.

Oltre ad essere fastidiosi, piccioni e uccelli possono veicolare malattie attraverso feci ed evacuazioni. Sono corrosive, acide, incrostano muri, danneggiano le carrozzerie delle auto e le piante, trasmettono malattie. E’ giusto e saggio liberarsene ed allontanarli ma bisognerebbe farlo in modo naturale, non violento e non dannoso per i volatili.

Esistono metodi naturali efficaci per scacciarli definitivamente?

Piccioni in balcone: come allontanarli con metodi casalinghi e vari dispositivi

I piccioni si possono allontanare da finestre e balconi con metodi casalinghi molto semplici.

Puoi utilizzare girandole colorate da posizionare nei vasi o palloncini colorati che possono essere scambiati per rapaci come gufi per terrorizzarli oppure creare riflessi di luce usando vecchi CD, vassoi o foglietti in alluminio da appendere o spargere in giardino. I riflessi della luce spaventano i piccioni.

Esistono anche soluzioni di tipo meccanico, elettrico o ad ultrasuoni.

Un dissuasore meccanico (una rete o fili in acciaio) impedisce ai piccioni di appoggiarsi a soffitte o balconi.

Il dissuasore elettrificato rilascia piccole scosse elettriche ai piccioni per scacciarli: non consigliamo questo sistema sia per i piccioni sia in presenza di bambini o animali domestici in casa.

Si trovano in commercio anche apparecchi ad ultrasuoni: emettono onde sonore ad una frequenza percepibile solo da volatili, roditori ed alcuni insetti come scarafaggi ma l’efficacia di questo dispositivo non è stata del tutto dimostrata.

Sostanze e spezie per liberarti dei piccioni

Gli uccelli rapaci li terrorizzano, i riflessi di luce li spaventano e certe spezie agiscono da repellenti per i piccioni. Non amano l’odore forte di alcune spezie, in primis il pepe, il peperoncino e la cannella. Captano l’odore forte e piccante di queste spezie come un segnale di pericolo, quindi volano via.

Basta mettere ciotoline sul balcone riempite di pepe, cannella e peperoncino per allontanare i piccioni.

Esistono in commercio miscele di oli essenziali prodotti in forma di cubi ad azione repulsiva da sistemare su tetti, balconi e terrazzi: sono resistenti all’acqua.

Concludiamo con un consiglio: tutti sanno che la presenza di cibo, in particolare le briciole, attirano i piccioni ed altri uccelli. Ti consigliamo di tenere balconi e davanzali puliti, senza la minima traccia di cibo per evitare il loro arrivo.