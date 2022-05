Olio d’oliva, vai subito a metterlo nelle piante: non hai mai avuto un giardino così

By

L’olio d’oliva è molto benefico per le piante in quanto può svolgere un ruolo protettivo contro i parassiti e, fornire le vitamine E e K.

Tuttavia il suo uso deve avvenire in modo corretto per evitare di danneggiare le piante. È dimostrato che l’applicazione dell’olio d’oliva alle piante mediante nebulizzazione è un metodo efficace per godere di tutti i suoi benefici.

Olio d’oliva, perché metterlo nelle piante

L’olio d’oliva potrebbe essere utile per le tue piante in quanto in grado di proteggerle da parassiti ostinati e fornire allo stesso tempo un buon nutrimento. Grazie ad alcune vitamine essenziali come la vitamina E , viene aumentata anche la sopravvivenza della pianta nei periodi in cui fa più freddo.

Olio di oliva per pulire le piante

Per la pulizia delle foglie basta versare 4-5 gocce di olio d’oliva su di un panno di cotone umido e strofinare delicatamente le foglie. In questo modo eliminerà delicatamente lo sporco e i detriti lasciando inoltre uno strato di lucentezza! Una accortezza da avere è assicurarsi di non lasciare le piante al sole dopo aver fatto questo trattamento, per non correre il rischio di bruciare il fogliame. Questo tipo di trattamento con olio d’oliva si può ripetere una o due volta al mese, inoltre servirà anche a sbarazzarsi delle cocciniglie.