Vi ricordate di Nino Castanotto? Lo storico volto di Uomini e Donne che è completamente scomparso dalle scene dopo essere stato accusato di una grave truffa: scopriamo cosa è accaduto all’ex cavaliere del dating show di Canale 5.

Nino Castanotto, prese parte alle registrazioni di Uomini e Donne per trovare l’anima gemella. Il cavaliere attirò subito l’attenzione del parterre femminile del trono over con la sua classe e la sua gentilezza, diventando così uno dei volti principali della trasmissione di Maria De Filippi.

Da qualche tempo non lo vediamo più nel piccolo schermo, come sapete il motivo è alquanto serio: scopriamo di più sulla drammatica vicenda che lo ha reso uno dei protagonisti più discussi di sempre.

Chi è Nino Castanotto? Tutto sull’ex cavaliere di UeD

Classe 1967, nato a Messina. Della sua vita privata non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che ha una figlia di nome Carlotta Castanotto, nata da una precedente relazione. Nino ha sempre amato viaggiare, infatti, è stato un agente di viaggi.

Una delle sue più grandi passioni, infatti, è scoprire nuovi posti in sella ad una motocicletta. Spesso con i suoi amici partecipa a dei motoraduni. L’uomo è noto per la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Si è presentato come un uomo gentile e dolce, infatti, riuscì a conquistare Anna Tedesco, ma la loro frequentazioni durò per poco tempo, per solo tre mesi, forse anche per colpa della gelosia dell’amicizia tra la donna e Giorgio Manetti.

Oggi Nino è single, ma dopo essersi allontanato dalle scene è stato protagonista di una terribile vicenda, ovvero, uno scontro accesissimo con la troupe di Striscia la Notizia per delle accuse gravissime sul suo conto: scopriamo di più.

Nino Castanotto, le gravi accuse

Nino Castanotto è stato accusato di truffa aggravata. Delle accuse fatte proprio dal noto tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, durante un servizio andato in onda il 14 febbraio del 2019. La famosa inviata, Stefania Petix ha intervistato un’ex dipendente dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Portando alla luce degli avvenimenti davvero sconcertanti. La donna ha raccontato di non essere stata retribuita per diverso tempo e che moltissimi clienti non hanno mai ricevuto il rimborso che gli spettava.

La vicenda si è conclusa nei peggiori dei modi, perché Stefania Petix ha raggiunto il cavaliere per indagare sulla questione e lui l’ha aggredita, rompendo anche la telecamera, addirittura è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.