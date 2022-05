Fiori secchi, assurdo: se ci butti dentro questo ingrediente non si appassiscono più

Ecco che di seguito vi sveliamo l’ingrediente segreto che impedirà alle vostre piante di rovinarsi. Mai più fiori secchi, ecco la soluzione.

Fiori secchi addio! Con questo metodo le vostre piante guariranno per sempre.

Scoprite la soluzione di seguito!

Come curare i fiori secchi

Come gli esseri umani, anche le piante si ammalano. Proprio per questo, dobbiamo dedicare loro numerose cure.

Alcune delle cause di malattia dei fiori sono il contatto con funghi, batteri e altri microrganismi. Per prevenirli, ci sono diversi rimedi casalinghi.

Il primo che vi proponiamo sono le bucce di banana, che fungono da ottimo medicinale per le piante con foglie cadute, poiché hanno un alto livello di potassio che ne favorirà notevolmente il recupero.

Per fare questo, devi mettere la buccia di banana in una pentola con acqua e lasciarla bollire per circa 15 minuti. Quando si sarà raffreddata, procedi a scolarla e versala sulla pianta per inumidirla.

Un altro rimedio sono i rifiuti di caffè, poiché forniscono grandi quantità di azoto al terreno. Fai un infuso con i fondi di caffè e, proprio come abbiamo fatto con le bucce di banana, versa l’acqua sulla pianta.

Anche i gusci d’uovo sono un elemento ampiamente utilizzato per migliorare la salute delle piantagioni di pomodori, peperoni, zucchine, ecc. Questo perché i gusci d’uovo hanno un alto contenuto di calcio, quindi dovrai fare quanto segue: lavarli bene e macinarli fino a quando non diventano polvere. Quindi, versa la polvere sulla pianta.

Un’altra soluzione è il concime a base di latte fatto in casa: per prepararlo dovrai mescolare una parte di latte vaccino e quattro parti di acqua; è necessario ricordare che il latte contiene azoto e calcio, due nutrienti essenziali per il corretto sviluppo delle piante.

Ecco l’ingrediente miracoloso

Un ingrediente in particolare, però, è davvero miracoloso quando si parla di fiori secchi. Si tratta di un alimento inaspettato, presente in tutte le cucine: è il vino rosso! Ve lo aspettavate?

Quando ormai ne rimane poco sul fondo della bottiglia, diluitelo con l’acqua e innaffiate le piante.

Il vino è ottimo perché è ricco di sali minerali e di antiossidanti, in grado di rendere il terreno fertile, in modo che le piante rinvigoriscano e i fiori smettano di seccarsi. Il vino è un vero e proprio concime naturale, che permetterà alle piantine di crescere in modo sano.

E voi lo sapevate? Fateci sapere se lo userete!