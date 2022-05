Belen Rodriguez senza freni, asfalta Emma Marrone come non mai | VIDEO

Belen Rodriguez come mai prima d’ora. Avete visto che cosa ha combinato la conduttrice argentina? Ha asfaltato Emma Marrone con una risposta inaspettata. Un video mostra tutto.

Belen Rodriguez versus Emma Marrone. La conduttrice argentina ha asfaltato pubblicamente la cantante salentina. Ecco in che modo, scopriamolo.

Belen Rodriguez e Emma Marrone, nemiche-amiche

Belen Rodriguez e Emma Marrone non si possono definire sicuramente due migliori amiche ma nemmeno acerrime nemiche. Sembra che tra le due i rapporti siano alquanto pacifici e cordiali. La ragione della discordia tra di loro porta un nome: Stefano De Martino.

Belen e Stefano si sono conosciuti quando il ballerino era ancora sentimentalmente impegnato con la cantante salentina mentre lei, la showgirl argentina più richiesta del momento, stava vivendo una relazione sentimentale complicata con Fabrizio Corona.

Tra Stefano e Belen è scattato il colpo di fulmine che ha spinto entrambi a lasciare i rispettivi partner iniziali e cominciare una frequentazione. Da quel momento la storia è nota. Dopo un breve un fidanzamento è arrivato il matrimonio e poi la nascita del piccolo Santiago.

Emma non ha mai perdonato alla Rodriguez questo smacco e sebbene entrambe, perlomeno pubblicamente, mantengono un comportamento affabile ed educato, in realtà ci sono ancora degli asti nascosti. A fare però un gesto inaspettato è questa volta Belen Rodriguez. Avete visto che asfaltata clamorosa nei confronti della cantante salentina?

La conduttrice argentina asfalta pubblicamente Emma Marrone

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ritornati insieme e finalmente non si nascondono più. Nel corso dell’ultima puntata delle Iene, il presentatore napoletano è stato anche ospite della trasmissione condotta dalla sua ex moglie e attuale compagna.

De Martino e Rodriguez si sono conosciuti quando entrambi erano ancora fidanzati, lui con la cantante di Amici, Emma Marrone, lei con il re dei paparazzi Fabrizio Corona. In quel periodo Emma si vide portare via dalla bellezza argentina l’uomo che considerava quello della sua vita.

I rapporti tra la cantante salentina e la showgirl argentina non sono dunque mai stati dei migliori anche se, a quanto pare, la Marrone ha messo una pietra sopra la relazione con Stefano con il quale è in buoni rapporti, tollerando anche la presenza di Belen al suo fianco.

Ma la conduttrice delle Iene, spesso pizzicata su questa questione, non soltanto dalla ‘nemica’ in amore ma anche dai fan e dai giornalisti, continua ancora oggi a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Avete visto come ha asfaltato pubblicamente Emma Marrone? Nell’ultima puntata delle Iene, rispondendo ai commenti dei fan, uno la colpisce:

“Belen si sa che la minestra riscaldata non è mai una buona cosa. Belen scansati, ci penso io a dargli la lasagna a Stefano “.

La risposta pronta dell’argentina ha sorpreso tutti. La conduttrice ha dichiarato che si è già scansata parecchie volte ma la lasagna delle altre non è mai piaciuta a suo marito.

Insomma, una vera e propria frecciatina al vetriolo nei confronti della ex di Stefano. Come risponderà a questo sgambetto pubblico la cantante salentina? Per il momento tutto tace ed Emma Marrone non ha fatto ancora nessuna replica.