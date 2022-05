Anna Tatangelo, Livio Cori acqua passata: beccata a baciarsi lui | Lo conosciamo bene

La famosa cantante Anna Tatangelo dimentica per sempre il famoso ex Livio Cori e si consola proprio fra le sue braccia. Ecco di chi stiamo parlando e tutti i dettagli a riguardo.

In questo ultimo periodo il nome della famosa cantante ha continuato a risuonare sulla bocca di ogni suo fan principalmente per via della sua vita sentimentale. Spesso infatti abbiamo sentito parlare della presunta rottura, la quale sarebbe dovuta a motivazioni ancora del tutto sconosciute. Oltretutto vi sono ancora molti suoi fan che la associano completamente ad un’altra persona, la quale fa ormai parte del suo passato. Nonostante questo però il suo nome continua a far parte del suo presente, stiamo ovviamente parlando del famosissimo cantante Gigi D’Alessio.

I due hanno condiviso moltissimo quando ancora stavano insieme e per questo motivo infatti il pubblico si innamorò del duo senza porsi alcun limite. Oggi entrami sono andati avanti e vivono le loro vite separati, letteralmente su percorsi completamente diversi, inoltre lui da poco è diventato nuovamente papà. Insomma tutto fa pensare che ormai entrambi siano passati avanti e che del passato preferiscono solo il ricordo.

Eppure, nonostante questa loro scelta, tutto questo appare ancora molto strano agli occhi di qualcuno. Oggi lei, secondo quanto è stato detto nelle scorse settimane, si è allontanata definitivamente dal suo ex Livio. Questo però non ha fatto altro che farla avvicinare nuovamente fra le sue braccia. Vediamo quindi nel dettaglio cosa effettivamente è successo e soprattutto con chi.

Anna Tatangelo con l’amore della sua vita

Quando si affronta una rottura particolarmente dolorosa il modo in cui percepiamo gli avvenimenti che accadono nella nostra vita è singolare. Ogni persona ha il proprio modo di reagire ovviamente ma solitamente si cerca di ottenere conforto fra le braccia di una persona che per noi conta molto poiché apparentemente solo quella persona può salvarci da quel turbine di emozioni che si provano. Ebbene, anche per lei è stato così.

La donna infatti ha semplicemente rafforzato un legame che era già presente nella sua vita. Un amore che neanche il tempo potrà dissolvere poiché è del più puro che esista. Come potete ben vedere dell’immagine sopra inserita appunto, stiamo parlando del figlio della donna. Lui è la fonte di ogni suo sorriso e di ogni cosa bella che capita nella sua vita. D’altronde l’amore però un figlio sarà sempre e comunque superiore dell’amore per chiunque altro.