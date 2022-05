Riccardo Guarnieri è senza dubbio il cavaliere più discusso del trono over di Uomini e Donne. Di recente è tornato al centro dell’attenzione per il suo presunto ritorno di fiamma con Ida Platano. Ma conoscete la sua ex? E’ uno spettacolo.

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano continua. Ma sapete che il bel cavaliere tarantino ha avuto anche un’altra importante storia d’amore? Non ci crederete mai, ma lei è molto più famosa di Ida Platano, voi telespettatori di Uomini e Donne la conoscete bene. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: ritorno di fiamma? La verità

Ultimamente, a Uomini e Donne i riflettori sono tutti puntati su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La loro storia d’amore continua a far sognare i telespettatori di Canale 5. I fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma e le probabilità sono davvero alte che i due tornino insieme.

Nelle puntate precedenti, hanno emozionato tutti con il loro ballo romantico sulle note di ‘Fai rumore’ di Diodato. Un incontro ravvicinato che ha fatto fare al pubblico un salto nel passato. L’opinionista Gianni Sperti ha infatti commentato:

“Non capisco perchè dovete sprecare un amore così bello. Quando state insieme siete bellissimi. Il problema nasce quando parlate, perché non fate parlare il cuore.”

Ida appare molto presa e innamorata di lui, invece Riccardo sembra ancora molto frenato. Cosa accadrà tra i due? Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire cosa accadrà.

Riccardo Guarnieri, chi è la sua ex? Bellissima e famosissima | FOTO

Vi abbiamo tenuti sulle spine per troppo tempo e sicuramente sarete curiosi di scoprire chi sarà mai l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. La verità è che la conoscete molto bene perché anche lei ha fatto parte del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Roberta Di Padua.

Molti di voi si ricorderanno di lei, catturò l’attenzione del pubblico con il suo carisma e con la sua incredibile bellezza. Oggi lei non fa più parte del parterre femminile di Uomini e Donne, ma sono in tantissimi a seguirla sui social, infatti, su IG ha quasi 300 mila follower.Riccardo e Roberta hanno vissuto una storia con diversi alti e bassi. La loro relazione non è finita come speravano, ma sono rimasti in ottimi rapporti.