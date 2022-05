Principe William incontrollabile, ‘scappatella extraconiugale’ con lei: Kate distrutta

Il principe William delude ancora una volta Kate Middleton: ‘scappatella extraconiugale’ con lei. La duchessa di Cambridge è devastata, il loro matrimonio è forse in dirittura di arrivo?

Kate e William in crisi. Il rampollo di casa Windsor beccato proprio con lei, eccolo di nuovo protagonista di un‘altra ‘scappatella extraconiugale’ che potrebbe mettere fine al matrimonio di una delle coppie più amate della Royal Family.

Il principe William senza freni

Il principe William è fuori controllo. Il rampollo di casa Windsor, ultimamente, sta facendo tanto parlare di sé e non in maniera positiva. Negli ultimi mesi, i tabloid più importanti del mondo come il Daily mail e il The Sun, lo hanno visto in prima pagina come protagonista di alcuni scandali che hanno turbato la Royal Family ma soprattutto la moglie, Kate Middleton.

Si è parlato a lungo dei suoi problemi di rabbia e della sua ira incontrollabile che spaventa la famiglia dato che scatti violenti lo rendono vulnerabile anche davanti ai suoi bambini. Ma non è tutto. Oggi si torna a parlare del primogenito di Carlo e Lady Diana per questione molto seria: il principe William avrebbe ‘tradito’ Kate.

Un’altra scappatella extraconiugale, dopo quella presunta con Rose Hanbury, mette questa volta davvero a rischio il loro rapporto. Il matrimonio dei reali più amati della Royal Family è in dirittura di arrivo? I fan sono preoccupati che i duchi di Cambridge possano presto mettere fine al loro amore da favola.

‘Scappatella extraconiugale’: Kate Middleton devastata

Non è un periodo particolarmente sereno, questo, per la duchessa di Cambridge. Kate Middleton è stata più volte protagonista in queste settimane delle principali riviste nazionali e internazionali che l’hanno vista in prima pagina per alcuni presunti problemi legati ai disturbi alimentari.

La duchessa appare, in ogni scatto, sempre più magra e le sue condizioni di salute preoccupano tutti. La Middleton sta forse attraversando un periodo complicato per colpa del principe William? Potrebbe essere: il rampollo della casa inglese l’ha molto delusa.

Sapete che cosa ha combinato il figlio del Principe Carlo? Proprio lui è stato beccato in una famosa discoteca londinese, e pare, in compagnia di un’altra donna. A lanciare l’allarme è la rivista In Touch:

“Cosa sta succedendo tra il principe William e la duchessa Kate? Il nipote della Regina è appena stato colto in flagrante in una discoteca londinese”.

La rivista mette in luce attriti che ci sarebbero già da qualche tempo all’interno della coppia che potrebbe presto sfaldarsi. Il principe William è stato beccato al night club Oswald, nel cuore di Londra, mentre Kate sarebbe rimasta a Kensington Palace a prendersi cura dei suoi figli.

Insomma non tira una buona aria tra i duchi di Cambridge. Non sappiamo chi sia la terza incomoda ma questa notizia del duca che fa baldoria in discoteca non piace per nulla a Kate.

Che i due siano davvero in crisi? I fan della coppia reale si augurano che questo periodo complicato sia solo passeggero, nessuno accetterebbe mai la fine di un amore meraviglioso come quello di Kate e William.